L'OMS annonce un forum international pour une mobilisation contre le nouveau coronavirus

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) réunira la semaine prochaine un forum international sur les recherches et l'innovation pour mobiliser les efforts internationaux visant à combattre le nouveau coronavirus, a annoncé jeudi son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ce forum, prévu les 11 er 12 février à Genève, est co-organisé avec la collaboration des recherches internationales sur la préparation aux maladies infectieuses.

Il réunira les principaux acteurs de la recherche de pointe en santé publique et du développement de vaccins, de la thérapeutique et du diagnostic, entre autres.

Les participants, dont de grands scientifiques, des agences de santé publique, des ministères de la Santé et des bailleurs de fonds de la recherche, aborderont des domaines tels que l'identification de la source du virus 2019-nCoV, ainsi que le partage d'échantillons biologiques et de séquences génétiques.

Les experts consulteront les actuelles recherches sur les coronavirus SRAS et MERS et identifieront les lacunes en termes de connaissances et les priorités de recherche afin d'accélérer la diffusion des informations scientifiques et des produits médicaux qui sont les plus nécessaires pour minimiser l'impact de l'éruption de ce nouveau coronavirus.

"Il est essentiel d'exploiter la puissance de la science pour maîtriser cette épidémie", a estimé M. Tedros, lors d'une conférence de presse.

"Il y a des questions auxquelles nous devons répondre et des outils que nous devons développer au plus vite.

L'OMS joue un rôle de coordinateur important en rassemblant la communauté scientifique pour identifier les priorités de recherche et accélérer les progrès", a-t-il poursuivi.

Le forum élaborera un programme de recherche international pour éradiquer le nouveau coronavirus, déterminer les priorités et les cadres qui guideront les projets devant être menés en premier, ce qui devrait permettre davantage d'investissements efficaces, de recherches et de synergies de haute qualité au sein des chercheurs mondiaux, selon l'OMS.

"Comprendre la maladie, ses réservoirs, sa transmission et sa gravité clinique et prendre ensuite des mesures efficaces est important pour contenir l'épidémie, réduire le nombre de victimes et minimiser les impacts économiques", a souligné Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'OMS.

De telles connaissances accéléreront également le développement et l'évaluation de tests de diagnostic efficaces, de vaccins et de médicaments, tout en établissant des mécanismes permettant un accès abordable aux populations vulnérables, selon l'organisation.