Championnats d’Afrique 2020 – 3e journée : l’Algérie glane 17 nouvelles médailles, dont 4 en or

Les lutteurs de la sélection nationale ont bonifié la moisson algérienne dans ces championnats d’Afrique en glanant 17 nouvelles médailles, dont 4 en or, à l’occasion de la 3e journée des épreuves, disputée jeudi à la Coupole du Complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

Après deux premières journées riches en consécrations, durant lesquelles les cadets algériens ont récolté 27 médailles (7 or, 11 argent et 9 en bronze), les juniors algériens ont également répondu présents lors de leur entrée en matière.

En effet, l’Algérie a porté son total à 44 médailles (11 or, 18 argent, 15 bronze) grâce aux 17 nouvelles breloques (4 or, 7 argent, 6 bronze) remportées jeudi dans la lutte gréco-romaine. Sacrés champions d’Afrique, les quatre breloques en vermeille sont revenues à Mohamed Yacine Dridi (55 kg), Ahmed Abdelhakim Merikhi (63 kg), Fadi Rouabah (82 kg) et Oubaida Assameur (87 kg).

La compétition se poursuivra ce vendredi avec la 4e journée réservée aussi aux juniors.

Résultats complets de la 3e journée :

Gréco-romaine :

- 55 kg : 1-Mohamed Yacine Dridi (Algérie), 2-Mehdi Jouini (Tunisie), 3-Mahmoud Farrag Saad (Egypte)

- 60 kg : 1-Ahmad Fouad Hussein (Egypte), 2-Fayssal benfredj (Algérie), 3-Mehdi Dheker (Tunisie)

- 63 kg : 1-Ahmed Abdelhakim Merikhi (Algérie), 2-Youcef Mohamed Youcef Aissa (Egypte), 3-Tharollo Lubesi (Afrique du Sud)

- 67 kg : 1-Fathi Tarek Fathi (Egypte), 2-Abdemalek Merabet (Algérie), 3-François Jacobus Du Toit (Afrique du Sud)

- 72 kg : 1-Lamjed Maafi (Tunisie), 2-Mahmoud Mohamed Shawky (Egypte), 3-Haithem Issad (Algérie)

- 77 kg : 1-Mohamed Aziz Landousi (Tunisie), 2-Mahmoud Wessam Salah Ahmed (Egypte), 3-Abdul Karim Tchoufon (Afrique du Sud)

- 82 kg : 1- Fadi Rouabah (Algérie), 2-Mohamed Mahmoud El Sayed (Egypte)

- 87 kg : 1-Oubaida Assameur (Algérie), 2-Ulrich Elyse Manouan (Côte d’Ivoire), 3-Mostafa Adel Aboulfetouh Shehata (Egypte)

- 97 kg : 1-Ibrahim Ali Ali Mohamed (Egypte), 2-Abdelmalek Kissoum (Algérie)

- 130 kg : 1-Mohamed Fadhel Blaghdji (Tunisie), 2-Shady El Khalil Ibrahim (Egypte), 3- Nour El Islam Bouras (Algérie)

Lutte féminine :

- 50 kg : 1-Nada Medani Achour Abdellah (Egypte), 2-Debora ValérieTure (Guinée-Bissau), 3-Chaima Rouafi (Tunisie)

- 53 kg : 1-Zineb Echabki (Maroc), 2-Faten Ramadane Ahmed (Egypte), 3-Nour El Houda Rouafi (Tunisie)

- 55 kg : 1-Loubna Ichaoui (Tunisie), 2-Achouak Djamila Tekouk (Algérie), 3-Jana Ahmed Aymen (Egypte)

- 57 kg : 1-Zineb Hassoune (Maroc), 2-Amel Bahloul (Algérie), 3-Ikram ben Hamouda (Tunisie)

- 59 kg : 1-Fatma Ramadane Gomaa (Egypte), 2-Chahineze Rania Ghomari (Algérie), 3-Nisrine Hamas (Tunisie)

- 62 kg : 1-Hiba Ben Hamouda (Tunisie), 2-Theleli merzouk (Algérie), 3-Wissal El Gnaoui (Maroc)

- 65 kg : 1-Khadija Jlassi (Tunisie), 2-Ayatallah Magdy Mohamed Sadek (Egypte), 3-Mastoura Soudani (Algérie).

- 68 kg : 1-Zineb Seghaier (Tunisie), 2-Donia Mohamed Abdelgawwad (Egypte), 3-Dihia Baouz (Algérie)

- 72 kg : 1-Nour Jeljeli (Tunisie), 2-Menattalah Osman Badran (Egypte), 3-Hadil Boughzal (Algérie)

- 76 Kg : 1-Iman Hany Mohamed (Egypte), 2-Zohra Zebdi (Algérie), 3-Samar Klai (Tunisie)

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia