Division Excellence (8e J) : le CRBBA accroché, le MBT tombe à Alger

Le CR Bordj Bou Arreridj et le MB Tadjenanet, leaders respectifs des groupes A et B de la Division Excellence, étaient ce vendredi dans un jour sans. Le premier a été tenu en échec par le MM Batna (20-20), alors que le second s’est incliné face au CRB Baraki (23-20) à l’occasion de la 8e manche du championnat national de handball.

Après une longue trêve de plus de deux mois, durant laquelle la sélection nationale a récolté la médaille de bronze lors de la Coupe d’Afrique des nations disputée en Tunisie, le championnat national a repris ses droits ce vendredi avec l’entame de la phase retour.

Un retour à la compétition en douceur pour les formations de la Division Excellence, même si la plupart d’entre eux ont disputé les 16es de finale de la Coupe d’Algérie, vendredi dernier.

Le champion d’Algérie en panne de victoire

Accroché lors de la dernière journée par l’ES Aïn Touta, le CR Bordj Bou Arreridj a trébuché une nouvelle fois à domicile. Le champion d’Algérie en titre a été tenu en échec par le promu, le MB Batna. Coleaders de la poule A, les deux formations se sont quittées sur le score de 20 buts partout.

Ce score de parité a fait les affaires de l’ES Aïn Touta qui rejoint le duo CRBBA-MBB en tête après son succès enregistré face à l’ES Arzew (27-25).

De son côté, le MC Saïda a pris le meilleur sur la JS Saoura dans le derby de l’Ouest (23-22). Les matchs se suivent et se ressemblent entre ces deux équipes car elles se sont affrontées la semaine dernière en Coupe d’Algérie dans une partie soldée en faveur des Saïdis.

Pour sa part, l’IC Ouargla s’est incliné à domicile face à l’C. Chelghoum Laïd (13-15).

Le MBT perd, le GSP en profite

Le GS Pétroliers est coleader du groupe B (12 pts). Larges vainqueurs du MC Oued Tlélat (33-22), les Pétroliers ont profité de la défaite du MB Tadjenanet, à Alger, face au CRB Baraki (23-20). Il s’agit de la seconde contreperformance de suite pour le MBT hors de ses bases.

Dans le derby de l’Est, le CRB Mila et la JSE Skikda se sont neutralisés (23-23). Ce résultat permet aux Skikdis de consolider leur 3e place (11 pts) qu’ils partagent à présent avec l’OM Annaba. Ce dernier n’a pas fait dans la dentelle lors de la réception de l’O. El Oued (36-26).

Résultats et classements :

Groupe A : CR Bordj Bou Arréridj - MM Batna 20 - 20 ES Aïn Touta - ES Arzew 27 - 25 MC Saïda - JS Saoura 23 - 22 IC Ouargla - C. Chelghoum Laïd 13 - 15 Classement : Pts J 1 CR Bordj Bou Arréridj 12 8 2 MM Batna 12 8 3 ES Ain Toula 12 8 4 JS Saoura 08 8 5 MC Saïda 08 8 6 C.Chelghoum Laïd 06 8 7 IC Ouargla 03 8 8 ES Arzew 00 8 Groupe B : GS Pétroliers - MC Oued Tlélat 33 - 22 CRB Baraki - MB Tadjenanet 23 - 20 CRB Mila - JSE Skikda 23 - 23 OM Annaba - O. El Oued 36 - 26 Classement : Pts J 1 MB Tadjenanet 12 8 2 GS Pétroliers 12 8 3 JSE Skikda 11 8 4 OM Annaba 11 8 5 CRB Mila 07 8 6 CRB Baraki 06 8 7 O. El Oued 01 8 8 MC Oued Tlélat 00 8