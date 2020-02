Super Division - 5e journée : le GSP seul dauphin du NRBBA

Le GS Pétroliers est désormais seul dauphin du NR Bordj Bou Arreridj. Les Pétroliers ont réussi à s’emparer de la seconde place en solo grâce à leur victoire arrachée à l’extérieur face à l’OMK El Milia (0-3), vendredi, à l’occasion de la 5e journée du championnat national de volleyball, Super Division.

Stoppé dans son élan par le champion d’Algérie en titre, lors de la précédente journée, l’OMK El Milia marque le pas une nouvelle fois. En effet, après avoir lâché la première place au profil du NRBBA, l’OMK s’est fait déloger de la seconde place par le GSP, son adversaire du jour (0-3). Face à des Pétroliers visiblement plus forts, l’OMK a essayé de prendre l’ascendant dans cette belle affiche, mais la réussite a été du côté des visiteurs (22-25, 22-25, 15-25).

À la suite de cette seconde défaite de suite, l’OMK quitte le podium et recule à la 5e position (9 pts) car l’ES Sétif (3e – 10 pts) et l’ES Tadjenanet (4e – 10 pts) ont réussi leurs sorties. Dans deux victoires étriquées, arrachées au tie-break, le premier s’est imposé face à l’ASV Blida (3-2), alors que le second a gagné hors de ses bases face au RC M’sila (2-3).

En dépit de cette 5e défaite de suite, l’ASVB et le RCM empochent leur premier point de la saison.

De son côté, le leader continue de faire cavalier seul. Pour leurs 5e victoire d’affilée, les sont allés gagner sur le parquet du NC Béjaïa (0-3).

Concernant les deux autres parties, le WA Tlemcen a renoué avec le succès en disposant de la JSC Ouled Adouane (3-1), tandis que le MB Béjaïa a infligé à l’EF Aïn Azel son 5e revers consécutif (3-1).