Ligue 1 - 17e journée : le CRB rate le coche, la JSS renoue avec le succès

Le CR Belouizdad a ramené le nul de son déplacement à Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj) face au NC Magra (1-1) en match comptant pour la 17e journée du championnat de Ligue 1, jouée ce samedi. De leur côté, l’USMA et le NAHD ont chuté lourdement à domicile, alors que la JS Saoura a renoué avec la victoire.

Le CR Belouizdad s’est contenté d’un point contre le NC Magra. Et pour cause, les Rouge et Blanc avaient la victoire en poche après avoir pris l’avantage à la 75e minute par l’Ivoirien Soumana. Toutefois, le nouveau promu est parvenu à remettre les pendules à l’heure dans le temps additionnel grâce à Lakdja (90’+3).

Leader de la Ligue 1, le Chabab porte son total à 33 unités, alors que le NCM limite les dégâts et reste scotché à la 14e place (18 pts).

Le MCO et l’ESS se neutralisent

Pas de vainqueur également dans l’affiche du jour disputée au stade Ahmed Zabana entre le MC Oran et l’ES Sétif (1-1). À l’image du match NCM-CRB, les visiteurs ont été les premiers à se mettre en évidence en marquant à la 50e minute par Djahnit, sur penalty. Les Hamraoua ont répliqué un quart d’heure plus tard par l’intermédiaire de Boutiche (64’).

Main dans la main au classement, Sétifiens et Oranais font du surplace et campent respectivement à la 5e et 6e place avec 24 points chacun.

L’USMA en panne de victoire, le CSC en profite

Jamais deux sans trois pour l’USM Alger. Les Usmistes ont concédé cet après-midi leur troisième revers de suite, en championnat, lors de la réception du CS Constantine (1-3). Dans une partie disputée à huis clos, où tout s’est joué en seconde période, les Sanafir ont débloqué la situation à la 49e minute par Belkacemi. À force d’essayer, les Rouge et Noir ont réussi à niveler la marque à la 86e minute, sur penalty, par l’entremise de Mahious.

Pensant avoir fait le plus dur en recollant au score, l’USMA a baissé sa garde permettant ainsi aux Constantinois de planter deux autres buts par l’intermédiaire de Belkacemi (90’), encore lui, et Balegh (90’+1).

Cette victoire permet au CSC de renouer avec le succès et par la même occasion doubler son adversaire du jour et prendre place au pied du podium (4e – 26 pts). Pour sa part, l'USMA rétrograde de la 4e à la 7e place (24 pts).

La JS Saoura gagne de nouveau

La traversée du désert est enfin terminée pour les Aiglons du Sud. Incapable de gagner le moindre match depuis 6 sorties (3 défaites, 3 nuls), la JS Saoura renoue avec la victoire à l’occasion de la réception de l’AS Aïn M’lila (2-1). Pourtant, les Sudistes se sont fait une belle frayeur lors que les visiteurs ont ouvert le score à la 75e minute par Demane. Toutefois, les gars de la Saoura ont réagi dans la foulée en égalisant par l’entremise de Yahia Chérif (75’). Bien déterminée à mettre fin à sa période de disette, la JSS a continué à presser jusqu’à se voir récompensé à la 86e minute avec une seconde réalisation signée Messaoudi.

Avec 23 points à son compteur, la JSS progresse de la 11e à la 8e position (24 pts), alors que l'ASAM perd une place (9e - 22 pts).

L’ASO corrige le NAHD

Menacé de relégation, le NA Husseïn Dey (15e – 15 pts) est passé complètement à côté de son succès en recevant l’ASO Chlef (0-3). Les Sang et Or ont été tout simplement humiliés par une équipe chélifienne qui réalise la meilleure opération du jour dans l’optique du maintien. Certes, l’ASO fait du surplace au classement (13e – 21 pts), toutefois elle compte désormais six longueurs d’avance sur le premier relégable, à savoir, le NAHD.

De son côté, le CR Bordj Bou Arreridj s’est extirpé de la zone de turbulences. Les Criquets ont fait un bond de deux places au classement (10e – 22 pts) à la faveur de leur succès glané à la maison face à l’USM Bel Abbès (2-0).

Cette 17e journée de la Ligue 1, seconde manche de la phase retour, se poursuivra ce dimanche avec le match US Biskra - JS Kabylie, dont le coup d’envoi sera donné à 16h00, alors que le derby de la capitale MC Alger - Paradou AC a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation du doyen à la Coupe arabe des clubs champions.