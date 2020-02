18e journée : le leader trébuche, la JSES sur le podium

L’Olympique de Médéa, leader du championnat national de Ligue 2, s’est incliné en déplacement face au MO Béjaïa (2-0), en match comptant pour la 18e journée disputée ce samedi. Pour sa part, la JSE Skikda s’est hissée à la 3e place du podium grâce à sa victoire arrachée face au MC El Eulma (2-1).

Présent au stade de l’Unité Maghrébine (Béjaïa) avec une équipe composée en grande majorité de joueurs espoirs, en raison de la grève menée par les seniors pour non-paiement de leurs salaires, l’OM s’est logiquement incliné face à une formation obligée de gagner pour quitter la zone rouge.

Les Crabes ont pris les devants en ouvrant la marque à la 20e minute par Kerkar avant de valider leur succès à la toute dernière minute par Rabti sur penalty (90’).

En dépit de cette défaite, la 5e cette saison, l’OM conserve la tête de la Ligue 2 (35 pts). Pour sa part, le MOB gagne une place et passe de la 14e à la 13e position (20 pts).

Le WAT ne gagne pas, la JSES sur le podium

Second au clamassent avec 32 unités, le WA Tlemcen aurait pu profiter de la défaite de l’OM pour le rejoindre en tête du classement, toutefois les Widadis ont été largement dominés par l’Amel Bousaâda (3-0) et concèdent leur second revers consécutif depuis l’entame de la phase retour.

Pour sa part, la JSE Skikda a réalisé la meilleure opération de la journée. À la faveur de sa courte victoire arrachée face au MC El Eulma (2-1), dans le temps additionnel grâce à Ladaouri (90'+1), le V Noir s’empare de la 3e place (30 pts).

De leur côté, le RC Arbaâ (4e – 29 pts) et le RC Relizane (5e – 28 pts) ont eu des fortunes diverses. Le premier a pu ramener un point de son déplacement à Annaba face à l’Union sportive locale (1-1), alors que le deuxième s’est incliné sur la pelouse de l’USM El Harrach (1-0), lanterne rouge.

La JSMB respire, l’OMA dans le rouge

Dans la lutte pour le maintien, la JSM Béjaïa (14e – 20 pts) s’est offert trois précieux points à Oran contre l’ASMO (1-2). A l’image de l’OM, la défaite de la formation de Mdina Jdida était inévitable étant donné que cette dernière s’est présentée avec les espoirs, car les joueurs de l’équipe première ont entamé un mouvement de grève également et pour les mêmes raisons.

Quant à l’OM Arzew, le promu s’enfonce dans le classement (15e – 19 pts). L’OMA recule du 13e au 15e rang en dépit de son match nul réalisé face au MC Saïda (1-1) dans le derby de l’Ouest.

Résultats complets des rencontres : ASM Oran - JSM Béjaïa 1 - 2 MC Saïda - OM Arzew 0 - 0 JSM Skikda - MC El Eulma 2 - 1 USM El Harrach - RC Relizane 1 - 0 USM Annaba - RC Arbaâ 1 - 1 MO Béjaïa - Olympique Médéa 2 - 0 AS Khroub - DRB Tadjenanet 4 - 0 Amel Boussaâda - WA Tlemcen 3 - 0

Classement : # ÉQUIPE J PTS 1 O Médéa 18 35 2 WA Tlemcen 18 32 3 JSM Skikda 18 30 4 RC Arbaâ 18 29 5 RC Relizane 18 28 6 AS Khroub 18 26 7 ASM Oran 18 26 8 USM Annaba 18 25 9 MC El Eulma 18 24 10 Amel Bousaâda 18 23 11 DRB Tadjenanet 18 21 12 MC Saïda 18 21 13 MO Béjaïa 18 20 14 JSM Béjaïa 18 20 15 OM Arzew 18 16 16 USM El Harrach 18 16

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia