Chine : 722 morts et 2.841 nouveaux cas d'infection au coronavirus (Hubei)

La province chinoise du Hubei (centre) a enregistré 2.841 cas d'infection confirmés de nouveau coronavirus et 81 nouveaux décès, ont annoncé samedi les autorités sanitaires locales. Par ailleurs, le bilan global a atteint 722 morts en Chine.

L'augmentation du nombre de nouveaux cas confirmés ces derniers jours découle du renforcement de la capacité de test d'acide nucléide, un élément clé dans le diagnostic de l'infection au coronavirus, et des efforts visant à garantir un diagnostic en temps opportun.

Wuhan, capitale du Hubei, a signalé 1.985 nouveaux cas d'infection et 67 nouveaux décès, tandis que les villes de Xiaogan et de Huanggang ont rapporté respectivement 172 et 144 nouveaux cas confirmés, selon la Commission provinciale de la santé du Hubei.

Vendredi, 298 patients ont pu quitter l'hôpital après leur rétablissement dans la province.

Yang Yunyan, vice-gouverneur du Hubei, a fait savoir jeudi que les efforts de la province pour accélérer les tests d'acide nucléique ont contribué à l'augmentation des nouveaux cas confirmés à Wuhan et dans l'ensemble de la province.

Le rapport, établi vendredi, a marqué une hausse de 2.447 nouveaux cas confirmés enregistrés jeudi, mais en baisse par rapport à 2.987 nouveaux cas jeudi, et 3.156 nouveaux cas mercredi.

D'après le bilan dressé vendredi, le Hubei avait enregistré 24.953 cas confirmés de nouveau coronavirus, avec 699 décès et 5.195 cas dans un état grave ou critique.

Plus de la moitié de ces cas se trouvaient à Wuhan, qui a signalé 13.603 cas confirmés et 545 décès.

Un total de 1.115 patients sont sortis de l'hôpital après s'être rétablis dans la province.

Deux semaines après la mise de facto en quarantaine du Hubei, la province du centre de la Chine où la pneumonie virale s'est déclarée, l'épidémie a contaminé plus de 34.500 personnes dans ce pays, dont 722 sont mortes, selon le bilan du gouvernement central samedi.

Le bilan des morts dépasse désormais celui du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) dans la partie continentale du territoire chinois et à Hong Kong, qui avait coûté la vie à environ 650 personnes en 2002-2003.

Plus de 300 autres cas ont été confirmés dans une trentaine d'Etats et de territoires, dont deux mortels à Hong Kong et aux Philippines.

Des milliers de touristes présents dans trois paquebots sont bloqués en Asie après que le virus eut été détecté à leur bord.

L'épidémie avait pris un tour politique vendredi avec la mort du docteur Li Wenliang, un ophtalmologue de Wuhan, la capitale du Hubei, qui avait donné l'alerte fin décembre après l'apparition du virus dans cette ville.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmé que la pénurie d'équipements de protection était mondiale.

La responsable de l'unité des maladies émergentes de l'OMS, Maria Van Kerkhove, a assuré que 82% des cas répertoriés étaient considérés comme mineurs, 15% graves et 3% "critiques".