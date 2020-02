16e journée : la JSK ramène le nul de Biskra et s’empare de la 2e place

La JS Kabylie s’est emparée de la seconde place du championnat national de Ligue 1 à la faveur de son match nul réalisé hors de ses bases face à l’US Biskra (1-1), ce samedi au stade du 18 Février (Biskra), à l’occasion de la suite de la 16e journée.

Les Canaris sont les nouveaux dauphins du CR Belouizdad. Les Lions du Djurdjura (2e – 28 pts) ont délogé le MC Alger de la seconde place grâce au nul ramené de la capitale des Zibans (1-1).

Face à la lanterne rouge, la JSK a profité de l’expulsion d’Ishak Guebli (45’+1) pour prendre l’ascendant, juste avant la pause, en scorant par l’entremise de Bensayah (45’+3).

En dépit de leur infériorité numérique, les Biskris (16e – 15 pts) ont réussi à limiter les dégâts en nivelant la marque à la 72e minute par l’intermédiaire de Berezoug.

Dans les autres rencontres de cette 16e manche, la seconde de la phase retour, disputées vendredi, le CR Belouizdad a raté le coche. Le Chabab aurait pu revenir avec le gain du match face au NC Magra (1-1), mais les Rouge et Blanc se sont contentés du nul.

Pour sa part, la JS Saoura a réappris à gagner après une longue période de disette en battant l’AS Aïn M’lila (2-1).

A Bordj Bou Arreridj, le CABBA a dominé l’USM Bel Abbès en signant une victoire nette et sans bavure (2-0). De leur côté, l’USM Alger et le NA Hussein Dey ont été humiliés à domicile par le CS Constantine (1-3) et l’ASO Chlef (3-0). Quant à l’affiche, MC Oran – ES Sétif, elle s’est soldée par un nul (1-1).

A noter que cette 16e manche a été amputée de la rencontre, MC Alger – Paradou AC. Ce derby de la capitale a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Vert et Rouge à la Coupe arabe des clubs champions.

Résultats des rencontres : NA Husseïn Dey - ASO Chlef 0 - 3 NC Magra - CR Belouizdad 1 - 1 CA Bordj Bou Arréridj - USM Bel Abbès 2 - 0 USM Alger - CS Constantine 1 - 3 JS Saoura - AS Aïn M'lila 2 - 1 MC Oran - ES Sétif 1 - 1 US Biskra - JS Kabylie 1 - 1 A programmer : MC Alger - Paradou AC

Classement : # ÉQUIPE J PTS 1 CR Belouizdad 17 33 2 JS Kabylie 17 28 3 MC Alger 16 27 4 CS Constantine 17 26 5 ES Sétif 17 24 6 MC Oran 17 24 7 USM Alger 17 24 8 JS Saoura 17 23 9 AS Aïn M'lila 17 22 10 CA Bordj Bou Arreridj 17 22 11 USM Bel Abbes 17 22 12 Paradou AC 16 21 13 ASO Chlef 17 21 14 NC Magra 17 18 15 NA Hussein Dey 17 15 16 US Biskra 17 15

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia