Sommet de l’UA : le Président Tebboune s’entretient avec ses homologues congolais, malien, zimbabwéen et sud-africain

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie) avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso.

L'entretien entre le Président Tebboune et son homologue congolais s’est déroulé en marge de la 33ème session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA).

Au terme de ses entretiens avec le Président Tebboune, le président congolais a déclaré à la presse, avoir évoqué la coopération bilatérale, soulignant les liens historiques unissant les deux pays.

Evoquant la Libye, dont il est le président du Comité de haut niveau de l'UA, le président congolais a indiqué que "nous sommes engagés, le président Tebboune et moi-même, pour faire avancer le processus tel qu’il a été décidé à Berlin".

Pour rappel, lors de la conférence internationale sur la Libye tenue à Berlin, à laquelle a pris part le Président Tebboune, les participants ont convenu de la mise en place d'un comité devant assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la conférence, et ce sous l'égide de l'ONU, une démarche tendant à "consolider" la trêve et le cessez-le-feu entre les forces du Gouvernement d'union nationale et celles du Maréchal Haftar.

La 33ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA est consacrée au thème "Faire taire les armes: trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique".

Le Président Tebboune s’entretient avec son homologue malien

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie) avec son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta.

L'entretien s'est déroulé en marge du 33e sommet ordinaire de l’Union africaine (UA).

Le président malien a mis en avant, dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, les liens "historiques" unissant les deux pays, rappelant le rôle joué par l’Algérie dans le règlement de la crise malienne.

Il a ajouté avoir évoqué avec le président Tebboune les questions bilatérales, notamment celles liées à la paix, à la sécurité et au développement, ainsi que la tenue de la commission mixte algéro-malienne, soutenant que l’Algérie "est toujours présente dans son rôle (en Afrique)".

Le président Tebboune s’entretient avec son homologue zimbabwéen

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie) avec son homologue du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa.

L'entretien s’est déroulé en marge du 33ème sommet session ordinaire de l’Union africaine (UA).

Le président du Zimbabwe a déclaré, au terme de cet entretien, que les deux pays allaient poursuivre leur coopération et réactiver la commission mixte bilatérale, soulignant que l’Algérie "est un pays révolutionnaire".

Après son arrivée samedi dans la capitale éthiopienne, le président Tebboune s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fatah al-Sissi.

Le chef de l'Etat s'est également entretenu ce dimanche avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Le président Tebboune s’entretient avec son homologue sud-africain

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie) avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, en marge de la 33ème session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (UA).

Lors de la tenue de cette 33ème session, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa prendra la succession du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi pour la présidence de l'Union africaine (UA).

Les entretiens entre les deux présidents ont porté sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le président Tebboune est arrivé samedi soir dans la capitale éthiopienne pour prendre part à la 33ème session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA prévue dimanche et lundi.

