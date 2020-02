MDN : un détachement de l'ANP cible d'une attaque à la voiture piégée à Timiaouine, un militaire tué

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a été la cible dimanche matin d'une attaque d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout terrain piégé dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), déplorant la mort d'un militaire chargé du contrôle après avoir mis en échec la tentative d’entrée en force du véhicule.

"Un détachement de l’Armée Nationale Populaire a été la cible, ce jour 09 février 2020 à 10H50, dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire, d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout terrain piégé.

Aussitôt identifié, le militaire chargé du contrôle de l’accès est parvenu à mettre en échec la tentative d’entrée en force du véhicule suspect, cependant le kamikaze a fait exploser son véhicule, causant le décès du militaire en faction", précise le MDN.

"Suite à ce lâche attentat, Monsieur le Général-Major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire par Intérim adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du Chahid, saluant la grande vigilance dont ont fait preuve les éléments du détachement qui ont pu déjouer et mettre en échec cette tentative désespérée en quête d’impact médiatique, tout en soulignant la détermination des Forces de l'ANP à éradiquer le fléau terroriste et à traquer les criminels à travers tout le territoire national, afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays", ajoute le communiqué.

APS