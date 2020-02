Championnats d'Afrique : l'Algérie termine à la 3e place avec 20 médailles

L’Algérie a terminé sur la troisième marche du podium des championnats d'Afrique de karaté (juniors, seniors), disputés du 7 au 9 février à la salle Ziaten de Tanger (Maroc), grâce à une belle moisson de 20 médailles (9 or, 4 argent, 7 bronze).

Les karatékas algériens bouclent cette édition 2020 des championnats d’Afrique en apothéose. Après les 12 médailles glanées lors des deux premières journées, les Algériens terminent en force en récoltant 8 nouvelles breloques, dont 5 en vermeille.

Première à montrer la voie, Kamilia Hadj Saïd a remporté la première médaille d’or du jour. La Reine du kata continental a récupéré sa couronne africaine glanée en 2017 à Yaoundé (Cameroun). Après le sacre en individuel, Hadj Saïd s’est offerte une seconde médaille d’or dans l’épreuve du kata par équipe grâce à une prestation de haute facture réalisée en compagnie de ses camarades Rayane Slakdji et Kenza Bel Abbès.

En kumité, Hocine Daikhi (+84) a lui aussi répondu présent. Médaillé d’argent aux derniers Jeux Africains de Rabat (Maroc), l’Algérien a pris sa revanche en montant sur la plus haute marche du podium. Grâce à cette belle performance, Daikhi bonifie ses chances de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

À l’image de Daikhi, Widad Draou (-55kg) et Loubna Mekdas (+68kg) se sont illustrées également en remportant le métal précieux.

De leur côté, Lamya Matoub, en kumité (-68 kg), et la sélection masculine de Kata ont raté l’or ce samedi. Toutefois, ils repartent avec une belle médaille d’argent.

Concernant les autres médailles d’or, remportées chez les juniors, elles sont l’œuvre de Cylia Ouiken (kumité/-48 kg), Louiza Abouriche (Kumité/-53 kg) et Ayoub Anis Helassa (Kumité/-55 kg) qui n’est autre que le champion du monde en titre.

Après trois jours d’épreuve, l’Algérie termine à la 3e place au classement général derrière le Maroc (37 médailles : 15 or, 13 argent et 9 bronze) et l'Egypte (39 médailles : 11 or, 19 argent et 9 bronze).

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia