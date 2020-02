Le film Sud-Coréen « Parasite » entre dans la légende des Oscars

Le film « Parasite », du réalisateur Sud-Coréen, Bong Joon-ho, est entré, dimanche, dans la légende des Oscars en devenant le premier long-métrage en langue étrangère à obtenir le prix du meilleur film, la récompense phare d'Hollywood.

« Ça semble complètement surréaliste. J'ai l'impression qu'on va me frapper et que je vais me réveiller », a lancé le réalisateur via une interprète.

Applaudi par le gratin de l'industrie du cinéma réuni pour cette 92ème édition, « Parasite » a déjoué de façon fracassante les pronostics qui voyaient un couronnement pour « 1917 », du Britannique Sam Mendes.

Signe de l'engouement des professionnels, le film a également reçu l'Oscar du meilleur scénario original, alors que Bong Joon-ho a été sacré « meilleur réalisateur ».

Mélange de thriller, de comédie familiale déjantée et de satire sur les inégalités sociales, « Parasite » a également été primé dans la catégorie du « meilleur film international ».

L'Académie des Oscars, vivement critiquée pour le manque de diversité dans ses choix, avait manifestement entendu le réalisateur Sud-Coréen, déjà récompensé par la Palme d'or au festival de Cannes, l'an dernier.

Le triomphe de « Parasite » fera peut-être oublier les vives critiques adressées à l'Académie des Oscars pour le manque de diversité ethnique et culturelle dans sa sélection.

La cérémonie s'était ainsi ouverte avec un numéro mené par la chanteuse noire, Janelle Monae, iconoclaste assumée qui a souligné les absences criantes du millésime 2020 : hormis la Britannique Cynthia Erivo ("Harriet"), tous les acteurs et actrices en lice cette année étaient blancs et aucune femme n'a, d’autre part, été retenue chez les réalisateurs.

Pour protester à sa manière, la star oscarisée, Natalie Portman, avait fait broder sur sa cape le nom d'une demi-douzaine de réalisatrices qui ont selon elle été injustement snobées cette année.

Pour sa défense, l'Académie des arts et sciences du cinéma a souligné que les 8.500 membres appelés à voter cette année n'avaient jamais fait la part aussi belle aux femmes dans les nominations : 65 sur 209 candidats au total.