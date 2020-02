Attaque contre un détachement de l'ANP à Timiaouine: le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille du soldat chahid

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du soldat chahid victime de l'attaque qui a ciblé un détachement de l'ANP dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, commise par un kamikaze à bord d’un véhicule piégé.

"Suite à la mort héroïque du fils des vaillants Ben Adda Brahim, tombé en martyr à nos frontières avec le Mali lors de l'attaque criminelle de Bordj Badji Mokhtar, je tiens à exprimer ma tristesse et à présenter mes condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et à sa famille", a tweeté le Président Tebboune.

Le MDN avait indiqué dans un communiqué qu'un détachement de l’Armée nationale populaire avait été la cible d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout terrain piégé, le 09 février 2020 à 10H50, dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire).

Aussitôt identifié, le militaire chargé du contrôle de l’accès est parvenu à mettre en échec la tentative d’entrée en force du véhicule suspect, cependant le kamikaze a fait exploser son véhicule, causant le décès du militaire en faction, a précisé le MDN.

M. Abdelaziz Djerad présente ses condoléances

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a présenté ses condoléances au Général-major, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, et à la famille du soldat chahid victime de l'attaque qui a ciblé un détachement de l'ANP dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, commise par un kamikaze à bord d’un véhicule piégé.

"C'est avec une grande affliction que le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a appris la nouvelle de la mort du héro Ben Adda Brahim, tombé en martyr, suite à l'attaque kamikaze abjecte ayant ciblé un détachement de l’Armée nationale populaire au niveau de la zone de Timiaouine, aux frontières algéro-maliennes", lit-t-on dans le communiqué des services du Premier ministre.

En cette douloureuse circonstance, poursuit le communiqué, M. Djerad présente "en son nom personnel et au nom du Gouvernement, les condoléances les plus attristées à la famille du chahid et au Général-major, chef d’état-major de l’ANP par intérim et à travers lui, les collègues du martyr, priant Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et d'assister les siens et de leur accorder patience et réconfort", ajoute le communiqué.