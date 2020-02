Boukadoum: le peuple libyen, seul habilité à choisir qui le représente

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a réaffirmé, mardi à Alger, que "le peuple libyen est le seul habilité à choisir qui le représente", infirmant "un quelconque mécontentement" du Gouvernement légitime en Libye en raison de sa dernière rencontre avec le Maréchal Khalifa Haftar.

"Les choses se sont bien passées lors de ma dernière visite en Libye, il n'y a eu aucun problème.

Nous ne faisons aucune différence entre toutes les parties libyennes, car seul le peuple libyen est habilité à choisir qui le représente", a déclaré le ministre à la presse en marge d'une plénière de l'APN consacrée à la présentation et au débat du Plan d'action du gouvernement.

Infirmant "un quelconque mécontentement" du Gouvernement légitime en Libye suite à sa dernière rencontre avec le Maréchal Khalifa Haftar, M. Boukadoum a précisé avoir rencontrer le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala et "cette question n'a pas été soulevée".

"La position de l'Algérie est claire envers tous les frères libyens et non seulement ceux de Tripoli et Benghazi", a-t-il souligné.

APS