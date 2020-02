Energies renouvelables : signature, avril prochain, d'un mémorandum d'entente entre Sonelgaz et Desertec

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a annoncé, jeudi à Alger, la signature, avril prochain, d'un mémorandum d'entente entre le Groupe Sonelgaz et l'initiative DII Desert Energy (Desertec).

Répondant à une question de l'APS sur la coopération avec l'initiative Desertec dans le domaine des énergies renouvelables, en marge de la Conférence nationale de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (FNTIEG), M. Arkab a annoncé "la signature, avril prochain, d'un mémorandum d'entente entre le Groupe public Sonelgaz et le groupe DII Desert Energy (Desertec), englobant les domaines technique et de formation".

La coopération entre le groupe Sonelgaz et Desertec intervient au moment où le Gouvernement affirme, dans son plan d'action, pour la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, que la priorité sera accordée aux énergies renouvelables à travers l'élaboration d'un programme pour la production de 15.000 mégawatts d'électricité à l'horizon 2030.

Le P-dg du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras avait réaffirmé la volonté d’intégrer de nouveau, l’initiative du consortium international DII Desert Energie portant sur le développement des énergies renouvelables.

Le Groupe Sonelgaz a été chargé de réaliser les programmes de développement des énergies renouvelables au vu de l'importance du gisement solaire de l'Algérie et de sa grande superficie, a-t-il précisé.

"Notre coopération avec DII Desert Energie est très importante parce que nous avons arrêté des objectifs ambitieux et prometteurs en matière d'énergies renouvelables", a-t-il avancé.

Pour rappel, une délégation du secteur de l’énergie, composée des responsables de la CREG, Sonelgaz, et du Commissariat aux énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique avait participé récemment au 10ème forum arabo-allemand de l’énergie à Berlin (Allemagne).

Le ministère de l'Energie avait indiqué que l'Algérie était intéressée par la coopération avec le consortium allemand DII Desert Energy (Desertec) afin de renforcer les capacités de production d'énergie d’origine renouvelables et mieux les intégrer dans le système électrique algérien.

En 2009, un groupe de grandes entreprises allemandes, unies dans Dii Desert Energy (alors connue sous le nom de "Desertec Industry Initiative", a lancé l’idée sur la mise en œuvre de projets solaires et éoliens dans les déserts d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA).