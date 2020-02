Badminton : l’Algérie sacrée championne d’Afrique par équipes

La sélection nationale masculine de badminton est sacrée championne d’Afrique par équipes. Les badistes algériens se sont offerts le titre continental grâce à leur belle victoire acquise en finale face à l’Ile Maurice (3-2), ce jeudi au Caire (Egypte).

Dans une finale au scénario hitchcockien, l’Algérie a réussi à revenir de très loin pour monter sur la plus haute marche du podium. Et pour cause, Youcef Sabri Medel et Mohamed Aberrahime Belarbi ont totalement raté leur entame de finale en perdant leurs deux matchs simples. Toutefois, la révolte des Algériens est venue de Adel Hamek. La victoire de ce dernier face à Jean Bernard Bongout (22-20, 21-15) à l’Algérie de se relancer dans cette finale.

Dans l’épreuve du double, Mammeri et Medel ont réussi à niveler le score, à deux victoires partout, avant de l’emporter grâce à la paire Belarbi - Hakem.

Cette première breloque en or de l’Algérie dans cette édition 2020 du championnat d’Afrique s’ajoute à celle en argent glanée par la sélection nationale féminine en attendant le début des épreuves individuelles prévues du 14 au 16 février.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia