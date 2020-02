Sahara occidental : l’UA et l’ONU réaffirment leur attachement à la légalité internationale

La Task force conjointe UA-ONU sur la paix et la sécurité, réunie dernièrement à Addis Abeba, a appelé le Front Polisario et le Maroc à participer au processus politique sans préconditions, réaffirmant son attachement à la légalité internationale pour le règlement du conflit au Sahara occidental.

"L'ONU et l'UA ont réitéré leur attachement à la légalité internationale et encouragé les parties (le Front Polisario et le Maroc) à participer de manière constructive et sans préconditions au processus politique", indique la Task force dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue de sa 18 réunion consultative mardi à Addis Abeba.

La Task force déclare "attendre avec intérêt" la nomination d’un nouvel envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental.

Les négociations politiques sur le territoire non autonome du Sahara occidental sont à l’arrêt depuis la démission en mai 2019 de l’ancien émissaire Horst Kohler à qui l’ONU tarde à nommer un successeur.

L’ancien président allemand a réussi durant ses vingt mois de médiation à insuffler une nouvelle dynamique au processus de paix de l’ONU en tenant deux tables ronde à Genève. Cependant, Kohler n’a pas échappé aux obstacles imposés à son prédécesseur, Christopher Ross, l’empêchant de conforter sa mission de médiation.

Avec son départ le Sahara occidental aura consommé quatre médiateurs après les deux américains James Baker et Christopher Ross et le hollandais Peter Van Walssun.

Le Front Polisario qui continue d’appeler de ses vœux à sortir de cette impasse a affirmé qu’il "ne sera jamais acteur d’un processus ne respectant pas le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination".

Le président sahraoui Brahim Ghali a eu à réitérer cette constante au chef de l’ONU lors de leur dernière rencontre dimanche dernier à Addis Abeba à l’occasion du sommet de l’Union africaine.

Brahim Ghali a fait part au SG de l’ONU de la position sahraouie du règlement du conflit, soulignant que le Front Polisario ne participera à aucun processus qui ne respecte pas le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU.

Le SG du Front Polisario a également expliqué que les sahraouis ont perdu confiance dans le processus de paix parrainé par l’ONU et dans la mission pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental.