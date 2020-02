Journée mondiale de la radio : la radio algérienne célèbre la diversité artistique et culturelle nationale

« Le rôle de la radio Algérienne est de faire connaitre la riche diversité des arts nationaux et encourage les talents artistiques et la protection du patrimoine immatériel», a souligné jeudi le directeur générale la Radio nationale Djamel Senhadri, invitant tous les partenaires à encourager les talents et mettre en exergue la richesse culturelle.

M. Senhadri a assuré, lors de l’ouverture de la soirée célébrant la journée mondiale de la Radio que l’établissement qu’il dirige tend à raviver le patrimoine immatériel en célébrant les différents genres artistiques et encourage les jeunes talents, révélant au passage que la Radio algérienne a organisé une journée porte ouverte conformément au schéma culturel de l’Unesco pour la Journée mondiale de la Radio qui a choisi cette année le slogan « la Radio et la diversité ».

Dans une ambiance festive, la Radio a célébré cette journée en abritant au sein de son Club culturel Aissa Messaoudi en présentant une panoplie de plateaux qui recèle la richesse artistique et culturelle digne d’être valorisé.

Etaient présent dans cette cérémonie Le ministre conseiller et porte-parole de la présidence Belaid Mohand Oussaid et le directeur du Centre arabe pour les échanges de l’information et des programmes de l’Union des radios et télévisions arabes Mohcène Slimanie et le directeur général de la télévision Ahmed Bensebane.