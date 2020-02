Djerad réaffirme la détermination du Gouvernement à "recouvrer la confiance du citoyen"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé, jeudi à Alger, la détermination du Gouvernement à recouvrer la confiance du citoyen à travers "la revalorisation des valeurs humaines perdues, la consécration de la culture de l'abnégation dans le travail, la reddition de comptes et la promotion des libertés".

Djerad en réponse aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) concernant le rétablissement de la confiance du peuple en son Etat et ses institutions.

"Cette confiance ne saurait être gagnée que par la bonne foi dans la concrétisation de la bonne gouvernance, d'une véritable réforme politique, sociale et économique et du traitement des facteurs de l'ébranlement de cette confiance", a-t-il soutenu.

A ce propos, le Premier ministre a affirmé que le Gouvernement était "conscient" que les passerelles de la confiance avec les citoyens "passent impérativement par un réel engagement à faire montre de franchise et de vérité, loin de toute fourberie et fausses promesses", précisant que "construire l'Algérie nouvelle, relever les défis et régler les crises que connait le pays ne sauraient intervenir du jour au lendemain, et que cette entreprise nécessite du temps pour mettre en place les études et les approches de traitement".

Après avoir relevé "l'ampleur de la responsabilité commune pour la préservation de la stabilité du pays, qui implique l'union de toutes les forces pour passer de la confrontation à la coopération constructive", M.Djerad a mis en avant "la profonde conviction du Gouvernement" que "les aspirations du peuple imposent à toutes les volontés sincères parmi les enfants de la patrie d'unifier leurs efforts pour permettre au pays de relever les défis de cette période sensible de son histoire".