Coronavirus : une Russe devant la justice après s'être évadée de quarantaine

Une Russe qui s'était évadée de l'hôpital après y avoir été placée en quarantaine à cause d'un séjour en Chine a été convoquée par la justice et risque d'être à nouveau hospitalisée, on rapporté vendredi des médias.

Alla Ilina, une jeune femme d'une trentaine d'années, avait été hospitalisée le 4 février à Saint-Pétersbourg (nord-ouest) en raison d'un mal de gorge alors qu'elle avait été en vacances en janvier en Chine, en proie à l'épidémie du nouveau coronavirus.

Elle a réussi trois jours plus tard à forcer la serrure électronique dont était équipée la porte de sa chambre d'hôpital et en est sortie, publiant ensuite un récit détaillé de son évasion sur sa page Instagram.

L'administration de l'hôpital Botkine n'a pas apprécié le geste et son médecin-chef a porté plainte contre Mme Ilina, demandant de la placer de force en quarantaine, a indiqué vendredi le service de presse du tribunal Petrogradski de Saint-Pétersbourg.

L'audience a été fixée à lundi, selon la même source.

"Un nouveau placement en hôpital de la patiente n'a pas un caractère punitif, mais préventif.

Elle n'a pas respecté la quarantaine de 14 jours", a assuré de son côté l'antenne locale de l'agence sanitaire russe, Rospotrebnadzor.

La Russie n'a officiellement plus de malades du nouveau coronavirus sur son territoire après la sortie d'hôpital mercredi du deuxième et dernier cas confirmé dans le pays, un ressortissant chinois.

Les autorités russes ont pris des mesures drastiques pour empêcher sur son territoire la propagation du nouveau coronavirus, qui a fait à ce jour plus de 1.000 morts.

Moscou a notamment ordonné la fermeture de ses quelque 4.250 km de frontière avec la Chine, la coupure des liaisons ferroviaires ou encore la restriction des vols vers des villes chinoises.