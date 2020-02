Yaya Sangaré à la RAI : Le village malien Ogossagou ciblé par une attaque faisant 20 morts

Au moins vingt villageois ont été tués lors d'une attaque de nuit dans le village malien d'Ogossagou (centre), selon un nouveau bilan donné vendredi par Yaya Sangaré, ministre de la Communication porte-parole du gouvernement malien, au micro de Mourad Messaoudene de la Radio Algérie Internationale (RAI), citant des témoins oculaires locaux.

"J'ai fait le décompte en présence des militaires et des services de santé. Nous avons 20 morts, certains étaient calcinés", a dit le chef du village, Aly Ousmane Barry.

Un précédent bilan donné par la même source faisait état de cinq morts.

Contacté par la RAI, M. Sangaré déplore des dégâts considérables tels des corps calcinés, des maisons incendiés, des bétails éventrés, ajoutant que « l’armée est à pied d’œuvre pour secourir les villageois traumatisés par cette attaque ».

Déplorant un bilan, provisoire pour rappel, M. Sangaré appelle les villageois à « plus de vigilance et de collaboration avec les forces de sécurité maliens afin d’éviter d’être manipulés par les terroristes et épargner un autre carnage à leur village ».

Rappelons que le 23 mars 2019, l'attaque par des hommes armés de ce village avait fait 160 morts civils.

L'attaque, attribuée à des chasseurs dogons, avait été le point culminant de violences intercommunautaires en mars-avril dans le centre du Mali.

Le chef du village a précisé que l'attaque avait eu lieu quelques heures après le départ des forces armées maliennes de la zone où est située cette localité martyr du centre du Mali, proche de la frontière avec le Burkina Faso.