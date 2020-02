18e journée : le MCA bat la JSS (1-0) et revient à la 2e place

Le MC Alger est de retour à la seconde place de la Ligue 1. Le Doyen a récupéré sa position de dauphin grâce à sa courte victoire acquise face à la JS Saoura (1-0), en match d’ouverture de la 18e journée, disputé ce samedi au stade Omar Hamadi (Alger).

Dans un match joué à huis clos, les Vert et Rouge doivent leur salut au coup de patte magique de Abderrahmane Bourdim. L’ex-joueur de la JSS a signé l’unique réalisation de cette partie en marquant un coup franc magistral à la 41e minute.

Grâce à cette victoire, le MCA porte son total à 30 points et récupère la 2e place perdue à l’issue de la précédente journée. De son côté, la JS Saoura reste temporairement à la 8e place (23 pts).

Faux pas interdit pour les mal-classés

Les autres rencontres de cette 18e manche auront lieu ce lundi. Leader avec 33 points, le CR Belouizdad aura l’opportunité de conforter sa première place face à une équipe du NA Hussein Dey, très mal en point, dans un derby algérois des extrêmes programmé au stade du 5 Juillet 1962 (Alger).

Pour sa part, la JS Kabylie, dauphin du CRB, tentera de confirmer sa bonne santé du moment lors de la réception du Paradou AC.

L’affiche du jour aura lieu dans la ville des ponts suspendus. Le CS Constantine, embusqué à la 4e place (26 pts) verra la visite d’une formation du MC Oran (6e – 24 pts), dont les sorties à l’extérieur sont souvent fructueuses.

Dans la lutte pour le maintien, deux matchs retiendront une attention particulière. Le premier aura lieu à Chlef entre l’ASO (13e – 21 pts) et l’US Biskra (16e – 15 pts), alors que le second mettra aux prises l’USM Bel Abbès (12e – 21 pts) et le NC Magra (14e – 18 pts).

Résultat du jour : MC Alger - JS Saoura 1 - 0 Lundi : AS Aïn M'lila - USM Alger 15h00 ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj 16h00 ASO Chlef - US Biskra 17h00 USM Bel Abbès - NC Magra 17h00 CS Constantine - MC Oran 17h00 JS Kabylie - Paradou AC 17h00 CR Belouizdad - NA Husseïn Dey 18h45

Classement : # ÉQUIPE J PTS 1 CR Belouizdad 17 33 2 MC Alger 17 30 3 JS Kabylie 17 28 4 CS Constantine 17 26 5 ES Sétif 17 24 6 MC Oran 17 24 7 USM Alger 17 24 8 JS Saoura 18 23 9 AS Aïn M'lila 17 22 10 CA Bordj Bou Arreridj 17 22 11 USM Bel Abbes 17 22 12 Paradou AC 16 21 13 ASO Chlef 17 21 14 NC Magra 17 18 15 NA Hussein Dey 17 15 16 US Biskra 17 15

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia