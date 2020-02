Ligue 2 – 19e journée : l’OM et le WAT renouent avec le succès, la JSMB accrochée

L’Olympique de Médéa et le WA Tlemcen ont frappé fort lors de la 19e journée du championnat national de Ligue 2, jouée ce samedi. Le leader et son dauphin ont étrillé respectivement l’AS Khroub et le DRB Tadjenanet, alors que la JSM Béjaïa a été tenue en échec par le MC Saïda.

Battus lors de leur dernière sortie, l’Olympique de Médéa et le WA Tlemcen se sont rattrapés, chez eux, de fort belle manière. Les Olympiens ont corrigé l’AS Khroub (4-1), avec un triplé de Lakroum (45‘,71‘ ,78’), alors que les Tlemcéniens ont humilié une équipe du DRB Tadjenanet (4-0) en nette perte de vitesse.

À la suite de ces succès retentissants, l’OM (1e – 38 pts) et le WAT (2e – 35 pts) reprennent leur marche en avant et prennent le large sur leurs poursuivants.

Du côté d’El Eulma, le Mouloudia local n’a pas raté l’occasion de la réception de la lanterne rouge pour engranger un nouveau succès (2-0). Face à l’USM El Harrach, le MCEE a pris l’avantage à la 30e minute par Boucif (30‘), sur penalty, avant de doubler la mise à l’heure de jeu à la suite d’un but contre son camp de Djribaâ (60‘).

Au classement, Babia gagne trois places et remonte de la 9e à la 6e position (27 pts), alors que son adversaire du jour est bon dernier (16e – 16 pts).

L’OMA n’est plus relégable, la JSMB accrochée

Dans le bas du classement, l’OM Arzew n’est plus relégable. Le promu est passé de la 15e à la 11e place (22 pts) grâce à sa précieuse victoire glanée à domicile face à la JSM Skikda (1-0).

Pour sa part, la JSM Béjaïa a laissé filer deux précieux points. En effet, les Vert et Rouge de la Soummam ont été accrochés par une coriace équipe du MC Saïda (2-2). Dans un match où chaque formation a eu sa mi-temps, les gars de la Soummam pensaient avoir fait le plus dur en menant par deux buts à zéro avant la mi-temps au moyen de Chaouichi (32’), Idir (38’). Toutefois, les visiteurs ont trouvé les ressources pour réduire l’écart dans un premier temps, par Cheheima (55‘), avant de niveler la marque par l’entremise de Hamidi, deux minutes plus tard (57’).

Conséquence de ce résultat nul, la JSMB et le MCS font du surplace. Le premier est 14e avec 21 points, alors que le second est 12e avec 22 unités.

La suite ce mardi

Les trois rencontres restantes de cette 19e manche se joueront ce mardi (15h00). Ainsi, RC Relizane - USM Annaba, RC Arbaâ - MO Béjaïa et Amel Boussaâda - ASM Oran ont été décalés en raison de la participation de l’USMA, du RCA et de l’ASMO aux 8es de finale de la Coupe d’Algérie. Sur ces trois représentants de la Ligue 2, seule l’ASMO est parvenue à composter son billet pour les quarts de finale en sortant l’USM Alger.

Résultats du jour : Olympique Médéa - AS Khroub 4 - 1 WA Tlemcen - DRB Tadjenanet 4 - 0 JSM Béjaïa - MC Saïda 2 - 2 OM Arzew - JSM Skikda 1 - 0 MC El Eulma - USM El Harrach 2 - 0 Mardi : RC Relizane - USM Annaba 15h00 RC Arbaâ - MO Béjaïa 15h00 Amel Boussaâda - ASM Oran 15h00

Classement : # ÉQUIPE J PTS 1 O Médéa 19 38 2 WA Tlemcen 19 35 3 RC Relizane 19 31 4 JSM Skikda 19 30 5 RC Arbaâ 18 29 6 ASM Oran 18 26 7 AS Khroub 19 26 8 USM Annaba 19 25 9 MC El Eulma 18 24 10 Amel Bousaâda 18 23 11 OM Arzew 19 22 12 MC Saïda 19 22 13 DRB Tadjenanet 19 21 14 JSM Béjaïa 19 21 15 MO Béjaïa 18 20 16 USM El Harrach 18 16

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia