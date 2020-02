Ligue Africaine - Tableau final : coup d'envoi de la saison le 13 mars à Dakar

Le tableau final de la première édition de la Ligue africaine de basket-ball (BAL) débutera le vendredi 13 mars prochain à Dakar (Sénégal), en présence de 12 clubs issus de 12 pays, ont annoncé dimanche les organisateurs.

"C'est un moment historique lors duquel nous accueillons les 12 équipes qui participeront à notre saison inaugurale. Ces clubs ont gagné le droit de représenter leurs pays respectifs dans cette compétition de classe mondiale qui divertira les fans de tous les âges", a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.

Outre le représentant algérien le GS Pétroliers, onze autres clubs seront en lice : les Patriots (Rwanda), le GNBC (Madagascar), Ferroviario Maputo (Mozambique), Petro Luanda (Angola), Zamalek (Egypte), AS Salé (Maroc), Rivers Hoopers (Nigeria), AS Douanes (Sénégal), US Monastir (Tunisie), FAP (Cameroun) et l'AS Police (Mali). Ces 12 formations forment le tableau final (deux conférences de 6 équipes).

La prestigieuse National basket-ball association (NBA) et la Fédération internationale de basket (FIBA) avaient annoncé en février 2019 la création de ce championnat professionnel en Afrique dans ce qui constitue la première implication de la NBA dans une compétition en dehors d'Amérique du Nord.

Les rencontres de la saison régulière de la BAL sont programmées à Dakar, au Caire, à Lagos, Luanda, Rabat et Monastir, alors que la capitale du Rwanda, Kigali, abritera le +Final four+.

Pendant la saison régulière, les 12 équipes joueront chacune cinq matches.

A l'issue d'un total de 30 matches, les trois meilleures équipes de chaque conférence seront qualifiées pour un "Super 6" dont les quatre premiers se rencontreront ensuite à la fin du printemps à Kigali lors d'un +Final four+ (demi-finales à élimination directe et finale).

