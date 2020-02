Réunion du comité international de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye : Sabri Boukadoum réitère la position de l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réitéré dimanche à Munich (Allemagne), la position de l'Algérie sur le règlement de la crise libyenne en "insistant sur une solution qui ne peut être que politique", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Dans son intervention lors de la 1ère réunion du comité international de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye, M. Boukadoum a "mis en exergue la capacité des frères libyens à dépasser leurs divergences sans ingérence extérieure".

Le ministre "a ainsi lancé un appel pour un appui de la communauté internationale aux efforts visant à permettre au peuple libyen de sortir de cette crise qui affecte durement ce pays voisin et dont l'impact se fait ressentir bien au-delà de ses frontières".

Le chef de la diplomatie algérienne a également "réitéré l'entière disponibilité de l'Algérie à accompagner les frères libyens, dans le processus de dialogue et de règlement politique, tout en restant à équidistance de toutes les parties et avec le même degré de franchise et de confiance".

M. Boukadoum "n'a pas manqué aussi de saluer les efforts de l'Allemagne et les résultats auxquels ils ont abouti, en particulier, à travers la conférence de Berlin sur la Libye".

APS