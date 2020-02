Reprise des travaux de la rencontre gouvernement-walis

Les participants à la réunion gouvernement-walis, placée sous le thème "Pour une Algérie nouvelle", ont repris lundi à Alger leurs travaux en ateliers.

La rencontre, dont l'ouverture dimanche a été présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sera sanctionnée par des recommandations issues des débats de 6 ateliers ayant regroupé des walis, chefs de daïra, cadres centraux et locaux, élus ainsi que des partenaires économiques.

Les intervenants se sont penchés sur six thématiques liées à une nouvelle démarche performante de gestion des collectivités locales en vue de concrétiser l’ensemble des actions de développement pour lesquelles s’est engagé le Président de la République et qui sont contenues dans le plan d’action du Gouvernement.

Le chef de l'Etat a appelé, dans son intervention lors de l'ouverture des travaux, les cadres et les agents de l'administration centrale et locale à mettre en œuvre un nouveau mode de gouvernance en rupture avec les pratiques du passé pour "rétablir la confiance perdue" des citoyens.

Il a notamment instruit les walis d'opérer un changement au niveau local, rompre définitivement avec les anciennes pratiques en se rapprochant des citoyens afin de briser le cloisonnement créé par le passé entre le citoyen et l'Etat".

Décidée par le chef de l'Etat, cette réunion devra définir les priorités et fixera les délais d'exécution du Plan d'action du Gouvernement, notamment pour palier aux inégalités en matière de développement local dans les régions du Sud, les zones montagneuses et rurales, ainsi que les banlieues.

Organisée simultanément au Palais des nations (pour ce qui est des allocutions et des communications) et au Centre international des conférences (pour ce qui est des ateliers et des débats), la rencontre a réuni plus de 1.100 participants.