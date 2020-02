Abderrahmane Sidini, DG au ministère de l’intérieur : Il faut explorer toutes les niches pour optimiser le financement des actions de développement local

«Nous avons déjà beaucoup de sources de financement et en plus de ça il faut rationaliser les dépenses et explorer toutes les niches pour optimiser le financement des actions de développement», Abderrahmane Sidini, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

S’exprimant dans l’émission l’Invité de la rédaction de la radio Chaine 3, M. Sidini a expliqué que la stratégie de développement adoptée par le gouvernement placera le citoyen au cœur des préoccupations. «L’un des atelier gouvernement/walis» cherchera «à placer le niveau de vie et le cadre de vie du citoyen au centre des nouveaux plans de développement», a-t-il déclaré.

Avec une démarche intégrée, explique-t-il, le gouvernement ne s’intéressera pas à la seule question financière. «Au lieu de s’intéresser beaucoup plus à la mobilisation de la ressource financière, nous allons nous orienter davantage vers l’élaboration de plan de développement de proximité visant directement le niveau de vie du citoyen», a déclaré le représentant du ministère de l’intérieur.