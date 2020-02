Cross-country : le championnat d’Algérie aura lieu le 29 février à Oran

Le championnat d’Algérie de cross-country, mémorial "Ali Lamraoui" et "Sid Ahmed Abdelhamid" des catégories U18, U20 et seniors filles et garçons aura lieu le 29 février à l’hippodrome "Antar Ibn Cheddad" d’Es-Sénia d’Oran.

Cette manifestation sportive, organisée par la ligue de la wilaya d’Oran en collaboration avec la Fédération algérienne d’athlétisme, verra la participation de plus de 900 athlètes filles et garçons des catégories des moins de 18 et 20 ans et séniors qui se sont qualifiés lors des phases régionales.

Le programme prévoit le déroulement des courses sur des distances de 4 kilomètres pour les cadettes, 6 km pour les cadets, 6 km pour les juniors filles et 8 km pour les juniors garçons.

Les seniors dames et messieurs devront parcourir la distance de 10 km.

A l’issue de ce championnat d’Algérie de cross-country, le vainqueur par équipes des moins de 20 ans en filles et garçons sera qualifié pour prendre part au championnat arabe U20, prévu du 12 au 16 mars prochain à Rades en Tunisie et le championnat d’Afrique U20 le 8 avril à Lomé (Togo).

APS