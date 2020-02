Coronavirus: le Président Tebboune satisfait du bon état de santé des personnes rapatriées de Wuhan

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est dit satisfait que les personnes rapatriées de Wuhan (Chine), en raison de l'épidémie du nouveau Coronavirus, soient en bonne santé, à la fin de 14 jours de quarantaine (période d'incubation du virus).

"C'est avec une grande satisfaction que j'ai appris la nouvelle de la sortie de nos enfants, sains et saufs, de tout virus, à la fin de la période de quarantaine.

Je vous souhaite la pleine santé et la réussite dans vos études et partage avec vos familles et proches la joie que vous soyez en bonne santé, tout en présentant mes vifs remerciements à l'équipe qui s'est chargée de votre rapatriement et à toute personne ayant participé à votre prise en charge", a écrit M. Tebboune dans un tweet sur son compte officiel.

Pour rappel, les ressortissants algériens, libyens et mauritaniens rapatriés de Wuhan, en Chine, en raison de l'épidémie du nouveau Coronavirus, avaient été autorisés dimanche soir à quitter l'hôtel Raïs à Alger, où ils étaient confinés pendant deux semaines.

Un avion spécial de la compagnie nationale, Air Algérie, avait été dépêché le 2 février dernier sur instruction du Président de la République pour rapatrier les Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan.

Ce vol spécial a permis l'évacuation de 31 Algériens et de 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens.

Les 31 Algériens, les 3 libyens et 4 mauritaniens rapatriés de Chine, ainsi que les membres d'équipage et le staff médical ont été transférés à leur descente d'avion, le 3 février dernier, vers un hôtel de la capitale où ils ont été placés en quarantaine, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). APS