Tour d'Algérie de cyclisme: sept étapes au programme de l'édition 2020

Sept étapes, dont un contre-la-montre à Tiaret, sont inscrites au programme du Tour d'Algérie 2020 cycliste (TAC), prévu du 4 au 10 juillet entre Alger et Oran, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC).

La première étape se déroulera entre Zéralda (Alger) et Ténès (Chlef), et sera suivie de la 2e étape entre Chlef et Tiaret, où se déroulera un contre-la-montre (3e étape).

La 4e étape aura lieu entre Tiaret et Mostaganem, puis ce sera au tour de la 5e étape entre Mostaganem et Sidi Bel-Abbès, avant de laisser place aux deux dernières étapes, respectivement Sidi Bel-Abbès - Tlemcen et Tlemcen - Oran.

"L'arrivée à Oran se fera le 10 juillet à Sant-Cruz", a-t-on détaillé de même source, en annonçant que le choix de Zéralda - Ténès pour la première étape n'est pas définitif, puisque les organisateurs pourraient opter pour une première étape entre Blida et Chlef.

Une question qui sera tranchée "prochainement", a-t-on précisé.

Outre ce TAC, le cyclisme algérien organisera trois autres compétitions internationales, dont deux majeures.

Il s'agit du championnat d'Afrique de vélo tout-terrain (12-18 avril, à Batna) et la Coupe d'Afrique des nations (12-17 juillet, à Oran), alors que la troisième compétition internationale qui sera abritée par l'Algérie sera le Grand Prix de la ville d'Alger, prévu le 3 juillet prochain. APS