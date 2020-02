Le Président de la République décoré de la Médaille d'honneur de l'IUMS

L'Union mondiale des savants musulmans (IUMS) a décerné, mardi, sa Médaille d'honneur au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette distinction a été remise par le Secrétaire général de l'IUMS, Dr. Ali Muhieddin Qara Daghi, au ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, M. Bachir Messaifa, à l'ouverture de la 2e édition du Colloque international sur la finance islamique à l'université de Tipasa.

A cette occasion, Dr. Qara Daghi a déclaré que les Oulémas de la Oumma, affiliés à l'IUMS qui compte 95.000 savants musulmans, ont jugé opportun de décerner la Médaille d'honneur au Président de la République en lui souhaitant la réussite dans la lutte contre la corruption, la consécration de la paix et de la sérénité en Algérie pour l'ériger en une force dans le monde arabe et musulman, et la concrétisation de toutes les revendications légitimes du peuple.

Cette distinction est intervenue en marge de la 2e édition du Colloque international sur la finance islamique, organisée deux jours durant à l'université de Tipasa avec la participation de nombre de chercheurs et de docteurs de 13 pays. APS