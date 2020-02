Côte d'Ivoire/représentation diplomatique au Sahara occidental: une violation de l'acte constitutif de l'UA

L'Algérie a qualifié mardi l'ouverture par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire d'une représentation diplomatique dans la ville sahraouie occupée de Laayoune de "transgression flagrante du droit international" et de "violation aux engagements issus de l'acte constitutif de l'Union africaine (UA)", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"L'Algérie a pris acte de l'ouverture par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire d'une représentation diplomatique dans la ville de Laayoune au Sahara Occidental", lit-on dans le communiqué.

"Ce genre d'acte émanant d'un membre fondateur de l'UA est une violation aux engagements issus de l'acte constitutif de l'UA et une transgression flagrante du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU concernant la question de décolonisation du Sahara Occidental", souligne le texte.

"Quoi qu’il en soit, la décision d'ouverture de représentations diplomatiques par certains pays africains, fondateurs de l'UA, n'est qu'un nouvel épisode d'une longue série de manœuvres et de politique de fuite en avant, qui ne sauront perdurer face à la force de la loi et de la légalité internationale mais aussi le fort attachement du peuple sahraoui à son droit naturel et légitime à l'autodétermination", a conclu la même source.