Division Excellence - 10e journée : le MBB nouveau leader du groupe A

Le MB Batna est le nouveau patron du groupe A de la Division Excellence. La formation des Aurès a pris les commandes de sa poule grâce à son succès ramené de Ouargla face à l’ICO (19-24), ce vendredi à l’occasion de la 10e journée du championnat national. Dans le groupe B, le GS Pétroliers a été accroché par le CRB Mila et s’est vu rejoindre en tête par l’OM Annaba.

Qui aurait cru voir le MBB en tête de sa poule ? Et pourtant, le promu est, à juste titre, leader de son groupe. Une première place que les Batnéens méritent amplement et les résultats sont là pour en témoigner. Invaincu depuis la 6e manche, la seule depuis l’entame du championnat, le MBB a confirmé sur le parquet de l’IC Ouargla en l’emportant sur le score de 19 à 24.

Ainsi, le MBB s’installe en tête (16 pts) car le match mettant aux prises l’ex-leader, le CR Bordj Bou Arreridj au MC Saïda, chez ce dernier, n’est pas allé à son terme. L’arbitre de la partie a décidé d’arrêter la partie à dix minutes de la fin en raison des contestations répétées du coach du MCS, au moment où le score était en faveur des visiteurs (14-19).

Pour sa part, l’ES Arzew a enregistré son second succès de la saison en disposant du C. Chelghoum Laïd (23-20).

Pour ce qui est de l’affiche de cette 10e manche, ES Aïn Touta - JS Saoura, elle aura lieu ce samedi (15h00).

L’OMA rejoint le GSP

Le GS Pétroliers (1e – 15 pts) n’a pas profité longtemps de sa première place du groupe B. Une semaine après avoir pris place sur le fauteuil de leader, les Pétroliers se sont vu rejoindre par l’autre révélation de cet exercice, à savoir, l’OM Annaba (2e – 15 pts).

En déplacement à Mila, le GSP n’a pas pu faire mieux d’un match nul face au CRB local (26-26). De son côté, l’OMA a joué avec le feu face au MC Oued Tlélat avant de faire respecter la hiérarchie. En effet, les visiteurs ont surpris tout le monde en étant devant au tableau d’affichage (11-12) à l’issue de la première mi-temps. Toutefois, les Annabis se sont très bien repris par la suite pour finalement s’imposer sur le score de 31 à 25.

A Alger, le match CRB Baraki – JSE Skikda, l’une des grosses affiches de cette 10e sortie, n’a pas tenu ses promesses. Le CRBB a reçu une véritable correction par une formation de la JSE Skikda plus forte, tout simplement. A aucun moment de la rencontre le CRBB n’a réussi à rivaliser avec son adversaire du jour et s’est logiquement incliné (20-29). Après la déconvenue enregistrée chez eux lors de la dernière journée face à l’OMA, les Skikdis se rattrapent de fort belle manière et confortent leur 4e place au classement (13 pts).

Dans l’autre partie de ce groupe, le MB Tadjenanet a réalisé l‘essentiel contre l’O. El Oued (23-21).