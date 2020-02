Medouar : "Je suis persuadé que les clubs vont lever le boycott"

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, s'est dit vendredi "persuadé" que le boycott de la 20e journée du championnat de Ligue 2, prévue samedi, et décidé par la majorité des clubs de cette division sera levé.

« Je suis persuadé que les présidents des clubs vont faire preuve de sagesse et revenir à la raison, en disputant cette 20e journée à sa date initiale. Les dirigeants de ces équipes privilégient avant tout l'intérêt de leurs clubs », a indiqué le premier responsable de l'instance dirigeante de la compétition dans l’émission « Studio Koura » de la Chaîne 1 de la Radio nationale.

Pour rappel, 14 formations sur les 16 de la Ligue 2, ont décidé de boycotter la 20e manche en raison de la crise financière que traverse la majorité des équipes.

De leur côté, la LFP et le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) n’ont pas tardé à réagir à cette décision, notamment, après la réunion tenue mercredi entre les représentants de clubs de Ligue 2 et le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports durant laquelle le SG du MJS a promis que les revendications des boycotteurs seront prises en charge.

Dans une déclaration faite jeudi à l’APS, Farouk Belguidoum, membre du bureau exécutif de l'instance dirigeante de la compétition et porte-parole de la LFP a réagi à la décision des clubs de Ligue 2. « Nous ne pouvons pas cautionner ce genre d'action, qui au contraire, ne peut que compliquer davantage la situation. Nous sommes les représentants des clubs, et nous sommes attentifs à leurs doléances, mais cela devrait se faire d'une autre manière », a-t-il dit.

Emboitant le pas à Belguidoum, le patron de la LFP est monté au créneau à son tour pour mettre en garde les formations de la L2. « Si les clubs persistent à boycotter la journée de samedi, le règlement pour ce cas de figure sera appliqué à la lettre », a averti Medouar.

Les 14 clubs qui ont décidé de ne pas disputer la prochaine journée vont se réunir cet après-midi pour décider si oui ou non ils vont aller au bout de leur action. Dans ce cas de figure, ils seront sanctionnés d’un match perdu sur tapis vert ainsi qu’une défalcation de trois points, c’est en tous les cas ce que stipule le règlement du championnat dans ce cas de figure.

APS avec RAM