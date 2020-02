Super Division - Mise à jour : victoires du RCB et du PSE

Les formations du Rouiba CB et du PS El Eulma ont enregistré un nouveau succès dans le championnat national de basketball, ce vendredi, en matchs de mise à jour de la Super Division.

Dans le premier match, comptant pour la 12e journée du groupe A, le Rouiba CB s’est baladé face au CSMBB Ouargla en s’imposant sur le large score de 93 à 42. Il faut noter que cet écart de plus de 50 points s’explique par le fait que les problèmes financiers ont eu raison de la formation du Sud. En effet, le CSMBBO, qui a rejoint la capitale ce matin, s’est présenté avec sept joueurs juniors seulement. Le club de Ouargla, dont sa survie dépend uniquement des subventions de l’Etat, est sérieusement endetté et ne peut plus payer ses joueurs séniors qui accusent un retard de payement de sept mois rien que pour la saison écoulée.

Concernant la seconde partie, entrant dans le cadre de la mise à jour de la 9e journée du groupe B, l’USM Alger a été battue chez elle par le PS El Eulma (49-59).

À la suite de ces résultats, le RCB (groupe A) renoue avec le succès et rejoint le NA Hussein Dey à la 4e place (21 pts), alors que le PSE (groupe B) revient à hauteur du NB Staouéli sur la seconde marche du podium (21 pts).

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia