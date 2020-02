ITF Juniors - Tournoi international Bachdjarah : défaite en finale de Matis Amier

Le joueur de tennis algérien, Matis Amier, s’est incliné en finale (simple) du tournoi international ITF juniors d'Alger, battu par l’Espagnol Pena Perez (2-0), ce samedi au tennis club de Bachdjarah.

Pour sa première finale dans un tournoi international, Amier n’est pas passé loin du sacre. Toutefois, la hiérarchie a été parfaitement respectée dans cette partie qui a duré presque trois heures. Face au joueur ibérique, tête de série N.1, l’Algérien a concédé le premier set sur le score de 6 jeux à 4 avant de perdre le second sur le même score.

« Je tiens à féliciter mon adversaire qui mérite amplement sa victoire. La partie a été compliquée pour les deux joueurs, toutefois, l’Espagnol a été bien concentré dans son match et n’a pas commis beaucoup de fautes », a déclaré Amier à l’issue de sa finale.

« C’est vrai que c‘est difficile de perdre en finale, d’autant plus que j’avais l’occasion de prendre l’avantage à un certain moment du match. Maintenant, je vais me reposer et me reconcentrer pour enchainer avec le deuxième tournoi dès lundi à Hydra », a-t-ajouté.

« Bien évidemment, je suis très content d’avoir remporté cette finale surtout que le niveau technique a été très bon. Je tiens également à féliciter mon adversaire pour sa prestation et rendre un vibrant hommage aux organisateurs », a indiqué Perez.

Chez les dames, la victoire est revenue à Millie Matthews. Dans une autre finale marathon qui a duré presque quatre heures, la Britannique a pris le meilleur sur la Marocaine Selma Abdellaoui Maane (6-3, 6-7, 7-6).

À rappeler que ce tournoi international de grade 5 a été organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT), sous l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia