19e journée : la JSK nouveau dauphin, le NAHD s'enfonce

La JS Kabylie, facile vainqueur à domicile face à l'ASO Chlef (4-1), s'est hissée provisoirement à la deuxième place au classement, à l'occasion de la 19e journée du championnat de Ligue 1 de football, marquée également par la défaite du leader le CR Belouizdad face à l'US Biskra (1-0) et la victoire en déplacement du CS Constantine contre le CA Bordj Bou Arreridj (3-1).

Face à la meilleure défense du championnat, les "Canaris" ont survolé les débats grâce à des réalisations de Belgherbi (13'), Bensayah (25'), Bencherifa (57'), ainsi que la nouvelle recrue hivernale le Libyen Tobal (74').

Un succès qui permet à la JSK de déloger provisoirement le MCA de la place de dauphin, et surtout revenir à quatre points du leader le CR Belouizdad, battu un peu plus tôt dans la journée en déplacement face à la lanterne rouge l'US Biskra (1-0), dans une rencontre qui s'est terminée en queue de poisson.

En bas du tableau, le NA Husseïn-Dey continue de manger son pain noir, en se contentant du match nul à la maison face à l'USM Bel-Abbès (1-1).

Un résultat qui enfonce davantage les "sang et or" dans les profondeurs du classement, et qui se retrouvent en position de lanterne rouge.

Le Paradou AC, invaincu depuis la 14e journée, est retombé dans ses travers, en s'inclinant dans son antre d'Omar-Hamadi face à la JS Saoura, qui s'en est remise à son capitaine Sid Ali Yahia pour arracher la victoire (0-1).

En ouverture de cette 19e journée, le leader le CR Belouizdad, a échoué à conforter sa position en tête du classement, en chutant dans le temps additionnel sur le terrain de l'US Biskra, qui quitte par l'occasion sa position de relégable.

Au stade Tahar-Guidoum de Ras El-Oued, le NC Magra a raté l'occasion de quitter la zone rouge, en s'inclinant face à l'ES Sétif (0-1).

L'Entente , sur une courbe ascendante, reste invaincue depuis la 13e journée. Son dernier revers concédé en championnat remonte au 30 novembre 2019 en déplacement face au CS Constantine (3-1).

Le MC Oran continue son bonhomme de chemin en signant une belle victoire aux dépens de l'AS Ain M'lila (3-1). Menés par une réalisation de l'inévitable Tiaiaba (29e), Les Oranais sont revenus hyper motivés en 2e période en inscrivant trois buts coup sur coup (51e, 54e et 70e), pour se hisser à la 6e place (28 pts) à deux longueurs seulement du podium.

Le dernier match de la journée de samedi, a vu une belle victoire du CS Constantine, sur le terrain du CABB Arreridj (3-1)., Une victoire qui permet aux camarades de Belkacemi de poursuivre leur belle remontée en rejoignant à la 3e place le duo :MC Alger et ES Sétif (30 pts) avec toutefois, 2 matches en moins pour le "Doyen".

Pour le CABBA, qui a sauvé l'honneur en fin de partie, les semaines se suivent et se ressemblent avec cette lourde défaite qui s'ajoute à celle concédée la semaine dernière à Sétif (3-0), et qui le laisse dans une position inconfortable (12e - 22 pts).

Cette 19e journée sera clôturée lundi avec le déroulement du "big derby" de la capitale entre l'USM Alger et le MC Alger se jouera lundi sur la toute nouvelle pelouse du stade olympique du 5-juilet (17h45).

