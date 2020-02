Le PNUD lance jeudi à Alger son laboratoire accélérateur du développement

Le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) en Algérie lancera jeudi à Alger son laboratoire "accélérateur du développement" (Acc Lab), a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.

Le PNUD a mis en place l’un des plus vastes réseaux de connaissance, d’apprentissage et d’échanges intégrés au monde à travers ces laboratoires, accélérateur du développement reposant sur l’innovation, ajoute la même source.

Ce réseau de laboratoires consiste à promouvoir des approches novatrices de développement ayant un potentiel d’expansion important.

A travers un réseau de 60 laboratoires déjà établis dans 78 pays à travers le monde dont l’Algérie, les connaissances et les solutions innovantes y découlant seront documentées et partagées pour informer des pratiques de développement et accélérer la réalisation de résultats transformationnels en vue d'atteindre les objectifs de développement durables (ODD), selon le communiqué.

Avec l’appui du Qatar, d'Allemagne et de l’Italie, les 60 laboratoires mis en place travaillent avec des partenaires nationaux pour promouvoir des approches innovantes qui répondent à la complexité des défis actuels du développement, précise encore le communiqué.

Le PNUD poursuivra ses efforts pour élargir le partenariat autour des laboratoires avec les autres acteurs de développement de la communauté nationale et internationale.

Par ailleurs, la rapidité, la dynamique et la complexité des problèmes sociaux, économiques et environnementaux d’aujourd’hui sont fondamentalement différentes de ceux d’hier.

A cet effet, les Acc-Lab sont une nouvelle approche du PNUD pour accélérer le développement.

Les laboratoires identifieront les solutions locales avec les acteurs locaux et valideront leur potentiel d'accélération du développement.

Les solutions peuvent prendre différentes formes, allant d’un agriculteur découvrant un nouveau moyen de prévenir les inondations à une organisation à but non lucratif dont le travail donne des impacts, détaille le communiqué.

Les laboratoires exploiteront également le potentiel des données en temps réel et de l’énergie des personnes pour répondre aux défis en rapide évolution qui ont une incidence sur le développement.

En s’appuyant sur ces solutions locales, les laboratoires vont tester et itérer de nouvelles idées pour déterminer celles qui fonctionnent, celles qui peuvent évoluer et celles qui ne le sont pas, ce qui place l’expérimentation au cœur de notre travail, poursuit la même source.

Les laboratoires transformeront l’approche collective en introduisant de nouveaux services, étayés par des preuves et des pratiques, et en accélérant le test et la diffusion de solutions dans et entre les pays.

La création de sens, l'intelligence collective, la cartographie de solutions et l'expérimentation feront partie de la nouvelle offre du PNUD aux gouvernements.

En collaboration avec les partenaires des pouvoirs publiques, du secteur privé, de la société civile, et de la population locale, les laboratoires analyseront les défis rencontrés dans les contextes locaux afin d'identifier les connexions et les schémas à la recherche de nouvelles voies de travail permettant d'agir efficacement pour faire face aux défis de développement et d’identifier des portefeuilles de solutions susceptibles de donner naissance à des solutions pragmatiques et utiles à l’accélération des ODD, explique la même source.

Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun.

Présents dans plus de 170 pays et territoires, le PNUD offre une perspective mondiale et des connaissances locales au service des peuples et des nations, conclu le communiqué. APS