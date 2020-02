Cas confirmé de coronavirus : tous les sujets en contacts ont été identifiés et isolés, assure le directeur de prévention au ministère de la santé

Après confirmation du premier cas de coronavirus en Algérie, le ministère de la santé rassure. «Toutes les mesures ont été prises pour l’isolement du cas confirmés», a affirmé, ce mercredi, le directeur de la prévention au ministère de la santé, Djamel Eddine Fourar, sur les ondes de la radio Chaine 3.

S’exprimant dans l’émission l’Invité de la rédaction, le ministre a indiqué que «tous les sujets en contacts ont été identifiés et ils feront également l’objet d’isolement».

Un cas a été confirmé positif au coronavirus (Covid-19) parmi les deux cas suspects de nationalité Italienne, avait indiqué mardi soir le ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière dans un communiqué.

"Le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place au niveau national a permis de détecter deux (02) cas répondant à la définition du cas suspect (fièvre, symptômes respiratoires et notion de voyage d’une zone de circulation du coronavirus Covid-19)", note le ministère de la Santé, précisant que "les deux cas suspects de nationalité Italienne, âgés de 55 ans et 61 ans, présentant les deux une comorbidité, ont été pris en charge conformément aux directives nationales".

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement et les autorités sanitaires dans le pays à faire preuve de "l'extrême vigilance" après la confirmation d'un cas positif au coronavirus en Algérie, tout en appelant à une large campagne de sensibilisation pour préserver la santé publique.