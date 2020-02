UA-UE : vers le renforcement du partenariat pour affronter les défis dans les deux Continents

Les Commissions de l’Union africaine et de l’Union européenne ont affirmé, jeudi à Addis-Abeba, leur détermination à renforcer le partenariat pour affronter les défis auxquels font face les deux Continents, dont la migration et les changements climatiques.

"Nous avons évoqué les sujets qui sont fondamentaux dans ce partenariat. Il s’agit des questions de paix et de sécurité, le commerce, l’investissement, les changements climatiques, la coopération, le développement et la migration", a souligné le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission de l’UE, Ursula Von Der Leyen, à l’occasion de la tenue à Addis-Abeba de la 10eme réunion des deux Commissions.

L’UA apprécie ce partenariat multiforme avec l’UE parce qu’il est guidé par des valeurs et intérêts communs et fondé sur l’égalité et le respect, a noté M.

Faki Mahamat, relevant toutefois quelques divergences notamment en matière de justice pénale internationale, et peine de mort, entre autres.

"Ces divergences sont normales eu égard à nos diversités culturelles, sociologiques voire spirituelles", a souligné le président de la Commission de l’UA, soutenant que "seules la reconnaissance et l’acceptation de ces différences, le langage de la franchise" permettent de lever les obstacles qui pourront entraver la coopération entre les deux parties.

Sur la Migration, M. Faki Mahamat a indiqué que l’Afrique a adopté un cadre politique commun et une position commune africaine sur la migration et la mobilité.

"Il est important que nous développions davantage notre coopération dans ce domaine, car la migration est un phénomène à 100% transfrontalier qui ne peut être traité de manière bilatérale, sans planification continentale", a-t-il dit.

Volet sécuritaire, le président de le Commission de l’UA a affirmé que l’UE est le partenaire principal à travers la facilité de paix et de sécurité.

"Nous travaillons ensemble dans différents théâtres notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad et dans la Corne de l’Afrique en Somalie.

Nous avons des préoccupations communes en ce qui concerne la Libye où malheureusement le conflit continue et le cessez-le-feu et l’embargo ne sont pas respectés", a-t-il indiqué.

Concernant les questions de Commerce et d’investissement, M. Faki Mahamat a rappelé que l’UA a lancé la Zone de libre-échange continentale (ZLECAF) qui constituera l’un des plus grands marchés dans le monde et qui sera naturellement bénéfique à l’UE puisqu’elle est le principal partenaire commercial de l’Afrique.

Au sujet des changements climatiques, le président de la Commission de l’UA a noté que cette question constitue une préoccupation majeure pour les deux continents, affirmant dans ce sens que l’Europe et l’Afrique tiennent à la mise en œuvre de l’accord de Paris.

"L’Afrique et l’Europe s’engagent ensemble pour préserver la planète", a-t-il dit.

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen a, de son côté, insisté sur la nécessité d’un partenariat fort entre les deux Continents, relevant que "plus l’Afrique est forte, plus notre partenariat est fort".

Mme Ursula Von Der Leyen a mis en relief les axes de ce partenariat, citant entre autres la sécurité, l’investissement, la lutte contre les changements climatiques, le développement et la mobilité.

La présidente de la Commission de l’UE a plaidé pour une coopération et un partenariat "solides" entre l’Europe et l’Afrique.