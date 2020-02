Championnats maghrébin jeunes : 304 nageurs présents à la phase qualificative

304 nageurs sont attendus, vendredi et samedi, à la piscine olympique du 1e Mai d'Alger, pour prendre part à la phase qualificative pour le Championnats maghrébin jeunes (minimes, cadets, juniors) et d’Afrique (zone 1), et le championnat d’Afrique Open, a appris l'APS auprès de la fédération algérienne de natation (FAN).

Le Championnat maghrébin jeunes et Championnat d'Afrique (zone 1) auront lieu à Alger au début du mois d'avril prochain, alors que le championnat d'Afrique Open se déroulera à la mi-avril en Afrique du Sud.

Cette phase qualificative verra la présence des meilleurs nageurs sur la scène nationale : 304 nageurs, dont 125 filles, issus de 47 clubs de 11 Ligues de wilayas.

Pour le championnat maghrébin jeunes, trois tranches d'âges ont été établies: minimes (2007-2008), cadets (2005-2006), et juniors (2003-2004), alors que les épreuves du championnat d'Afrique (zone 1) concerneront uniquement les cadets et juniors.

"Seuls les 8 meilleurs nageurs classés aux différentes compétitions nationales et à l’étranger de chaque épreuve des catégories d’âge Open, 2003-2004 et 2005-2006 auront droit à participer à cette compétition", a indiqué le directeur technique national (DTN) de la FAN, Lamine Abderrahmane, qui souligne que "l'objectif principal est de permettre aux nageurs de réaliser les minimas pour participer aux prochaines échéances. Il y'a des athlètes qui ont déjà validé leur qualification mais vont participer pour confirmer leurs performances à l'image d'Abdallah Ardjoune. D'autres à l'image d'Anis Djaballah, Khanssa Belkacemi, et Imene Zitouni, vont concourir pour décrocher leur qualification".

La compétition qualificative se déroulera en deux jours, répartie en quatre séances: matin (9h00) et après-midi (17h00).

"Je m'attends à des courses rapides et une concurrence entre les nageurs, d'autant plus que le seuil des minimas est élevé. Chaque nageur a droit de participer à six épreuves au maximum", a estimé le DTN.

Enfin, les organisateurs n'ont pas prévu une remise de médailles pour les trois premiers de chaque course, d'autant que l'objectif de cette compétition est de retenir les meilleurs athlètes devant représenter l'Algérie au championnats maghrébin jeunes (minimes, cadets, juniors) et d’Afrique (zone 1), et le championnat d’Afrique Open.

