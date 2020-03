Cross-country : Hamza Hadjlaoui et Amina Bettiche sacrés champions d’Algérie 2020

Les athlètes Hamza Hadjlaoui (FAA) et Amina Bettiche (NCBBA) ont créé une véritable surprise en remportant la 58e édition du championnat d’Algérie de cross-country « Ali Amrouai et Sid Ahmed Abdelhamid », disputée ce samedi à Oran.

Le rideau est tombé sur la saison 2019-2020 du championnat national de cross-country avec un clap de fin qui a surpris plus d’un. Et pour cause, la victoire finale tant chez les messieurs que chez les dames est revenue à des athlètes qui n’étaient pas favoris.

Bettiche, le grand retour

La première surprise a été l’œuvre de Amina Bettiche qui a pris tous les observateurs à contre-pied. Absente des radars durant les deux dernières saisons, pour cause de blessure, la sociétaire du NC Bordj Bou Arreridj a signé son retour de fort belle manière.

Au moment où les pronostiqueurs s’attendaient à une explication directe entre Rihane Sennani, la meilleure athlète de la saison, et Kenza Dahmani, Bettiche a chamboulé toutes les cartes à la faveur d’une course dominée tactiquement de main de maître.

En effet, la nouvelle championne d’Algérie s’est faite toute petite dans le peloton de tête, durant tout le parcours, avant d’attendre le moment opportun pour lancer son ultime attaque à 1km de la ligne d’arrivée. Une stratégie payante pour Bettiche qui reprend son trophée perdu en 2015, au profit de Souad Aït Salem, et s’offre une victoire en solitaire sous les applaudissements des amoureux du cross-country présents en force sur l’hippodrome Antar Ibn Cheddad d’Es-Sania.

Annoncée grande favorite pour ce titre, au vu de sa très belle saison, Riham Sennani (Protection civile Alger) a terminé à la seconde place devant Kenza Dajhmani (NCBBA).

Hadjlaoui, l’autre surprise

L’autre surprise de ce championnat d’Algérie 2020 a été réalisée par Hamza Hadjaloui. Fantomatique durant les 11 Challenges de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Hadjaloui est parvenu à monter sur la plus haute marche du podium face à l’armada des crossmen du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPSM).

Dans une course qui s’est décomptée dans les derniers yards, le vainqueur du jour a accéléré au bon moment pour franchir la ligne d’arrivée en premier devant Kheireddine Bourouina (CREPSM), donné grand favori, et Ramdane Ouarghi (FAA).

Pour rappel, la ville d’El Bahia, hôte des Jeux Méditerranéens 2021, a eu l’insigne honneur d’organiser cette joute, 28e ans après la dernière édition. Une compétition qualificative pour les 6es championnats d’Afrique de Lomé (Togo), prévus du 6 au 8 avril, marquée par la participation de 1200 athlètes, toutes catégories confondues.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia