Ligue 1 - 20e journée : le CRB domine la JSK et reprend le large

Le CR Belouizdad a repris sa marche en avant vers le titre, ce samedi, à l’occasion de la 20e journée du championnat national de Ligue 1. Le CRB a dominé la JS Kabylie, alors que l’ES Sétif s’est installée sur le podium en disposant du NA Husseïn Dey.

À l’aller comme au retour, le Chabab a réservé le même tarif à la JSK, ou presque. Dans cette affiche au sommet, les Rouge et Blanc n’ont eu besoin que d’une mi-temps pour boucler l’affaire (3-1). Les protégés de Dumas ont débloqué la situation tôt dans cette confrontation en marquant à la 11e minute par Belahouel, sur penalty. Bouchar s’est chargé de doubler la mise d’une tête rageuse à la 42e minute, avant de voir Souibah corser la mise dans le temps additionnel à l’issue d’un joli raid solitaire (45+2’).

En seconde période, les Canaris, irréguliers dans leurs prestations, ont réussi à réduire l’écart à la 71e minute par Hamroun, sur penalty.

Avec 39 points à son actif, le CRB compte désormais cinq unités d’avance sur le MC Alger (2e – 34 pts). Le Doyen a été accroché à domicile par une équipe du MC Oran (1-1), très efficace hors de ses bases.

L’ESS sur le podium, le CSC ne gagne plus à domicile

L’ES Sétif s’invite dans la course au titre et ce n’est guère une surprise. Invaincus depuis la 13e journée, avec une super série de 7 victoires et 1 nul, les Sétifiens réalisent une remontrée spectaculaire et s’installent sur la 3e marche du podium (33 pts) après avoir pris le meilleur sur le NA Husseïn Dey (2-0), lanterne rouge.

De son côté, le CS Constantine ne sait plus gagner à domicile. Tenus en échec par le NA Magra (1-1), les Sanafir n’arrivent plus à s’imposer au stade Chahid Hamlaoui pour la quatrième sortie de suite.

Dans les autres rencontres, l’AS Aïn M’lila et la JS Saoura ont conforté leurs positions dans le ventre mou du tableau en battant le CA Bordj Bou Arreridj (2-0) et l’USM Alger (1-0), alors que l’US Biskra a réalisé le hold-up du jour en ramenant les trois points de leur déplacement à Sidi Bel Abbès face à l’USMBA (0-1). Un succès qui fait beaucoup de bien aux gars des Zibans en leur permettant de quitter la zone rouge (14e – 21 pts).

En match avancé de cette 20e manche, disputé jeudi, le Paradou AC est allé gagner sur la pelouse de l’ASO Chlef (0-1). Grâce à succès, ô combien important dans la lutte pour le maintien, le Paradou AC gagne deux places et passe du 12e au 10e rang (25 pts).

Résultats complets : ASO Chlef - Paradou AC 0 - 1 AS Aïn M’lila - CA Bordj Bou Arreridj 2 - 0 CR Belouizdad - JS Kabylie 3 - 1 USM Bel Abbès - US Biskra 0 - 1 ES Sétif - NA Husseïn Dey 2 - 0 CS Constantine - NC Magra 1 - 1 MC Alger - MC Oran 1 - 0 JS Saoura - USM Alger 1 - 0