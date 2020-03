Amar Boukaraoune : le foncier dédié à l’industrie nécessite une réforme globale

Le foncier dédié à l’industrie a toujours été un casse-tête pour les pouvoirs publics. Pour l’expert judiciaire Amar Boukaraoune, le règlement de cette question nécessite une réforme profonde, mais d’ans l’immédiat, il serait plutôt recommandé de commencer par «appliquer les textes».

Reçu dans l’émission l’Invité de la rédaction, l’expert judiciaire dans le domaine du foncier a relevé les nombreuses incohérences qui empêchent l’émergence d’une véritable stratégie de gestion de ce dossier. «Je suis au niveau le plus bas. Il suffit simplement d’appliquer les textes et ensuite on se rendra compte qu’ils ne sont pas parfaits, donc on va les améliorer», a-t-il suggéré.