MDN : un dangereux terroriste abattu et un djoundi contractuel tombé au champ d'honneur à Sidi Bel Abbès

Les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) ont réussi à éliminer un dangereux terroriste lors d'une opération menée lundi dans la localité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès, au cours de laquelle un djoundi contractuel est tombé au champ d'honneur, rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche dans la localité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès/2eRM, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, aujourd'hui 02 mars 2020, un dangereux terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs garnis de munitions, ainsi qu'une ceinture explosive et une paire de jumelles, tandis que l'identification du criminel abattu se poursuit", précise le MDN.

Selon la même source, "le djoundi contractuel Merdaci Moussa est tombé au champ d'honneur au cours de cette opération qui se poursuit toujours".

"Suite à ce tragique événement, Monsieur le Général-Major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire par Intérim, exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du Chahid", a-t-on ajouté.

L'ANP a réitéré, par la même l'occasion, son "engagement" et sa "détermination", à travers "les efforts fournis inlassablement dans la lutte antiterroriste, à traquer ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent, à travers l'ensemble du territoire national". APS