Ligue 1 : Billel Dziri nouvel entraineur du CABB Arréridj

Quelques jours après avoir quitté à l’amiable la barre technique de l’USM Alger, l’entraineur Billel Dziri signe un nouvel engagement avec le CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1 algérienne de football).

"J'ai officialisé lundi mon engagement pour un contrat de deux saisons avec le CABBA que je connais déjà pour l'avoir drivé lors du précédent exercice.

Mon premier chantier est de remobiliser les troupes et redonner confiance aux joueurs pour se relancer", a indiqué à l'APS Dziri, qui succède au Suisso-Tunisien Moez Bouakaz, limogé.

Dziri rejoint le CABBA en provenance de l'USM Alger, avec lequel il s'est séparé à l'amiable la semaine dernière, suite à la défaite concédée dans le "big derby" de la capitale face au MC Alger (0-1), dans le cadre de la 19e journée.

"Je reviens au CABBA avec l'objectif principal d'assurer le maintien et d'aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie.

Je vais diriger cet après-midi ma première séance d'entraînement sans avoir besoin de période d'adaptation, du moment que je connais la majorité des joueurs", a-t-il ajouté.

13e au classement de Ligue 1 au terme de la 20e journée, le CABBA est sérieusement menacé par le spectre de la relégation, comptant trois points d'avance seulement sur le premier relégable, le NC Magra.

Le CABBA tentera de stopper l'hémorragie, sous la conduite de Dziri, jeudi à domicile face au MC Alger, en ouverture de la 21e journée.

Le club bordji reste engagé en Coupe d'Algérie, où il va rencontrer en quarts de finale son voisin l'ES Sétif, en aller et retour. APS