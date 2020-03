Ligue 1 - 21e journée : l’ESS nouveau dauphin, la JSK revient sur le podium

L’ES Sétif s’est emparée de la seconde place de la Ligue 1 à la faveur de sa belle victoire enregistrée hors de ses bases face à l’US Biskra (0-2), ce jeudi à l’occasion de la première partie de la 21e journée. Pour sa part, la JS Kabylie remonte sur le podium après avoir dominé l’USM Bel Abbès (2-0).

Décidément, les Sétifiens sont inarrêtables. Invaincue depuis huit matchs, l’ES Sétif est allée gagner sur le terrain de l’US Biskra, premier non relégable, sur le score de deux buts à zéro sur grâce à Karadoui (45+2’), Ghacha (72‘). À la faveur de ce succès, l’Aigle Noir poursuit sa progression et devient le nouveau dauphin du CR Belouizdad (2e - 36 pts).

De son côté, la JS Kabylie fait son retour sur le podium (3e – 35 pts) après avoir dominé l’USM Bel Abbès (2-0). Les Canaris ont pris leur envol dès la 8e minute, grâce à Belgherbi, avant que ce dernier ne s’offre un doublé en corsant l’addition à la 72e minute.

Naufrage du Doyen, le CABBA respire

À Bordj Bou Arreridj, le MC Alger a bu le calice jusqu'à la lie. Le Doyen a été corrigé par une formation bordjienne avide de renouer avec la victoire (3-0). Alors qu’ils restaient sur une série noire de trois défaites consécutives, les Criquets ont su relever la tête et mettre fin à l’hémorragie contre une équipe du MCA qui alterne le bon et le moins bon.

Les Jaune et Noir ont frappé très tôt dans cette partie en marquant dès la 45e seconde par Djahnit. Par la suite, El Ghomari s’est chargé de mettre son équipe à l’abri en doublant la mise à la 56e minute, sur penalty, avant de voir Youssef Yagoub porter l’estocade à 3 buts à 0 à vingt minutes de la fin (70’).

Fort de cette victoire nette est sans bavure, qui coïncide avec le retour de Bilel Dziri à la tête de la barre technique, le CABBA remonte provisoirement à la 12e position (25 pts). De son côté, le MCA quitte le podium et recule à la 4e place (34 pts).

La suite ce samedi

La seconde partie de cette 21e journée aura lieu ce samedi. Le CR Belouizdad, leader au classement, sera en appel à Chef face à une équipe de l’ASO menacée de relégation. Outre ce duel des extrêmes, deux derbies retiendront l’attention également. Le premier aura lieu à Oran entre le MC Oran et la JS Saoura, alors que le second se jouera dans la capitale entre le Paradou AC et l’USM Alger.

Résultats complets : US Biskra - ES Sétif 0 - 2 CA Bordj Bou Arreridj - MC Alger 3 - 0 JS Kabylie - USM Bel Abbès 2 - 0 Samedi : NA Husseïn Dey - CS Constantine 15h00 NC Magra - AS Aïn M'lila 15h00 MC Oran - JS Saoura 16h00 Paradou AC - USM Alger 16h00 ASO Chlef - CR Belouizdad 16h00

Classment :