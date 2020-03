Crise libyenne : la jeunesse insiste sur une solution politique entre compatriotes

Les participants au Congrès sur "la jeunesse libyenne pour la paix et la construction", ont réaffirmé jeudi en Tunisie que la solution à la crise libyenne doit être "libo-libyenne" sans ingérences étrangères.

Près de 100 jeunes issus de plusieurs régions libyennes s'étaient réunis jeudi à Hammamet en Tunisie, lors d'un Congrès sur "la jeunesse libyenne pour la paix et la construction", sous l'égide de l'Organisation Internationale pour la Protection de la Jeunesse (OIPJ).

Les participants ont tenu des séances consultatives suivies de discussions en marge de ce Congrès, lors desquelles les congressistes ont réaffirmé que la solution à la crise libyenne doit être "libo-libyenne" sans ingérences étrangères, selon les organisateurs de cette rencontre.

Plusieurs points ont été abordés, notamment le soutien et le développement des jeunes et leur rôle dans la paix et la construction, en se concentrant sur la mise en place des plans ciblés et stratégiques pour aider cette catégorie à promouvoir la culture de la paix et de la construction, mais aussi de rassembler la jeunesse libyenne et l'impliquer dans le dialogue et la paix.

A cette occasion, ils ont exprimé leur profonde conviction que les violences doivent cesser en Libye et que "la stabilité, la paix et le dépassement des divergences" sont la seule et unique solution à même de faire face aux "plans de division et de démantèlement" du pays.

Ils ont, en outre, salué la participation de l'Organisation mondiale de Sécurité anti-corruption (OMSAC) , à sa tête son résident Mourad Mazar , qui contribue à la recherche d'une solution à la crise, apporte son appui au Congrès de la jeunesse et de la société civile de Libye et s'engage à l'accompagner dans ses prochains pas.

Dans un communiqué l’OMSAC a affirmé son « attachement à la cohésion sociale de la libye, illustrée par cette jeunesse en dépit de leurs différentes obédiences ».

Les congressistes ont souligné l'importance de faire avancer le processus éducatif et développer ses cadres et son programme pour créer une génération instruite et éduquée capable d'agir et de prendre la bonne décision au profit de la Libye.

Enfin, une déclaration finale a été publiée, renforcée par quelques recommandations qui maintiendraient la paix et chercheraient à construire le pays.