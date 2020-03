Division Excellence - 12e journée : le CCL et le CRBM se relancent pour les play-offs

Le C. Chelghoum Laïd et le CRB Mila se sont relancés dans la course aux play-offs à l’issue de 12e journée du championnat national de handball, Division Excellence, disputée ce samedi. Pour sa part, l’OM Annaba a réalisé une mauvaise opération en s’inclinant chez lui face au GS Pétroliers.

Le GS Pétroliers (groupe B) tient sa revanche sur l’OM Annaba. Piégé à domicile par ce même adversaire lors de la phase aller, le GSP a corrigé le tir en battant le promu dans son antre (22-25) dans l’une des affiches de cette 12e manche.

À la suite de cette défaite, la seconde d’affilée, les Annabis (4e – 15 pts) réalisent une bien mauvaise opération dans la course aux play-offs, car ils se font rejoindre à la 4e position par le CRB Mila. En effet, ce dernier un enregistré un précieux succès, hors de ses bases, en damant le pion au CRB Baraki (20-22).

De son côté, la JSE Skikda est parvenue à conserver sa seconde place en allant gagner à El Oued face à l’Olympique local (21-24), alors que le MB Tadjenanet, troisième au classement (16 pts), a étrillé le MC Oued Tlélat (31-22).

Dans le groupe A, le C. Chelghoum Laïd s’est relancé également dans la lutte pour les play-offs en disposant de la JS Saoura (21-16), son principal rival pour le 4e billet qualificatif pour le tournoi pour le titre. Le CCL remonte au 5e rang (12 pts) et revient à une unité des Sudistes (4e – 13 pts).

Pas de changement en revanche dans le podium à la suite des victoires du trio de tête composé du MB Batna, du CR Bordj Bou Arreridj et de l’ES Aïn Touta.

Résultats et classements :