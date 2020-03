Karim Younes : l'attitude du wali de Mostaganem condamnable car contraire aux instructions du président Tebboune

Le Médiateur de la République, Karim Younes a déploré, samedi, l'attitude du wali de Mostaganem en répondant à une citoyenne l'ayant sollicité quant à sa situation sociale, estimant que ce geste est condamnable, car contraire aux instructions du président de la République".

"J'ai pris connaissance avec beaucoup de regret de la manière avec laquelle le wali de Mostaganem avait répondu à une citoyenne l'ayant sollicité quant à sa situation sociale", a indiqué un communiqué du Médiateur de la République.

L'attitude du wali de Mostaganem "est contraire aux comportements corrects que tout agent de l'Etat doit adopter.

Elle est condamnable car allant à l'encontre des orientations et des instructions données par le président de la République lors de la rencontre Gouvernement-Walis, qui s'est déroulée en présence du Médiateur de la République, a-t-il ajouté.

"Tout en prenant connaissance de la position initiale du ministère de tutelle, j'appelle tous les responsables, particulièrement ceux en relation directe avec les citoyens, à faire preuve du plus haut degré de politesse et d'altruisme dans leurs rapports avec les citoyens et à faire leurs preuves par les actes et l'abnégation dans le travail, pour montrer qu'ils sont dignes de la confiance dont ils ont été investie pour être au service du pays et du citoyen au sein de la nouvelle République", a-t-il poursuivi.